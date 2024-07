Spezia: abbonamenti più cari dopo i lavori allo stadio

Lo Spezia alza i prezzi dei biglietti dello stadio Picco in via di ristrutturazione. Con la curva Ferrovia in fase di copertura e dopo l'ampliamento della tribuna e della curva Piscina, il club ha lanciato la campagna abbonamenti per la serie B 2024/25 con ritocco in alto dei listini. In tribuna in particolare, settore completamente rinnovato tra 2023 e 2024, si arriva a 1.500 euro per posto e ingresso all'hospitality, mentre costeranno 900 euro la tribuna centrale e 700 euro in tribuna laterale (entrambi aumentati di 200 euro). I distinti passano a 350 euro (erano 260) per i nuovi abbonati. Viene per la prima volta differenziato il costo tra curva Ferrovia, che sarà coperta da dicembre, in cui un abbonamento costerà 180 euro contro i 155 euro della curva Piscina, che rimane allo scoperto. Previsti sconti per donne, giovani e anziani.

"Abbiamo parlato con i tifosi condividendo il nostro pensiero - ha spiegato l'ad Andrea Gazzoli -. Si tiene conto non tanto degli investimenti dello Spezia Calcio sullo stadio (circa 11 milioni di euro) ma soprattutto dell'Iva che giriamo allo Stato, del costo del servizio steward che è aumentato post Covid e del contesto. In serie B ci sono quindici club che hanno costi maggiori dei nostri, qualcuno senza offrire una curva coperta e i servizi annessi".

La fase di prelazione per i vecchi abbonati si svolge tra 17 e 28 luglio e garantisce sconti da 100 euro in tribuna, 60 nei distinti e 35 nelle due curve. Ulteriore sconto del 40% sul rinnovo dell'abbonamento in qualunque settore dello stadio per i vecchi abbonati di tribuna che dovettero essere riaccomodati in un diverso settore nella stagione 2023/24 a causa dei lavori di ammodernamento che si protrassero oltre le previsioni. Vendita libera dal 1° al 19 agosto.

La curva Ferrovia sarà chiusa per tre partite casalinghe tra ottobre e dicembre (contro Bari, Cittadella, Sud Tirol e Modena) per permettere la posa della copertura. "In quel periodo i nostri tifosi confluiranno in curva Piscina, mentre agli ospiti sarà dedicato un corner da 150 posti" ha detto Gazzoli.