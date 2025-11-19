Spagna, sbloccati 10 miliardi per la mobilità sostenibile

La Spagna ha approvato la nuova legge sulla mobilità sostenibile, dopo un iter parlamentare durato oltre tre anni. La norma, definitivamente approvata il 13 novembre 2025 dal Congresso dei Deputati, sblocca circa 10 miliardi di euro di fondi europei destinati alla decarbonizzazione e modernizzazione dei trasporti.

La legge riconosce la mobilità sostenibile come diritto dei cittadini e punta a ridurre le emissioni, incentivare i veicoli elettrici con più punti di ricarica, riorganizzare il trasporto pubblico e introdurre piani di mobilità aziendale. Tra le novità anche la revisione delle etichette ambientali per le auto.

Molte associazioni ambientaliste hanno accolto positivamente la legge, pur con alcune critiche su emendamenti che potrebbero rallentare la transizione verde. Ora inizia la fase più complessa: trasformare le disposizioni legislative in azioni concrete, costruendo infrastrutture, coinvolgendo imprese e cittadini e monitorando l’efficacia degli interventi.

Se applicata correttamente, la legge può rendere la mobilità spagnola più pulita, accessibile e sostenibile, tracciando un modello anche per l’Europa.

