Sori ospita il Mercatino da Forte dei Marmi: un sabato tra moda e creazioni artigianali
di v.f.
17 sec
Sabato 14 febbraio, il famoso Mercatino da Forte dei Marmi arriva nel cuore del centro storico di Sori per una giornata all’insegna dello shopping di qualità, dalle 8:00 alle 19:00. Tra moda, accessori, artigianato e specialità gastronomiche, sarà l’occasione ideale per vivere un’esperienza di acquisto unica in un’atmosfera rilassata e conviviale.
