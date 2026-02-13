Sori ospita il Mercatino da Forte dei Marmi: un sabato tra moda e creazioni artigianali

Sabato 14 febbraio, il famoso Mercatino da Forte dei Marmi arriva nel cuore del centro storico di Sori per una giornata all’insegna dello shopping di qualità, dalle 8:00 alle 19:00. Tra moda, accessori, artigianato e specialità gastronomiche, sarà l’occasione ideale per vivere un’esperienza di acquisto unica in un’atmosfera rilassata e conviviale.

