Sori, il sindaco: "Prima di rientrare a scuola, fate fare un tampone ai ragazzi"

di Marco Innocenti

L'invito sulla pagina Facebook del Comune: "Fate questo gesto importante: significa avere cura di se stessi e della salute degli altri"

"Per riaprire la scuola in sicurezza il 10 gennaio, fate tutti un test rapido". E' il consiglio che arriva da Mario Reffo, sindaco di Sori, che in vista del rientro a scuola di lunedì ha invitato, anche a nome della sua Giunta, tutte le famiglie a sottoporre i ragazzi ad un tampone.

"Affinché la scuola di Sori il 10 gennaio possa riaprire le porte agli studenti con una maggiore sicurezza garantendo tranquillità per tutta la comunità scolastica - scrive il sindaco sulla pagina Facebook del Comune - consigliamo a tutti di fare un test rapido prima del rientro! A nome del sindaco e della giunta tutta vi invitiamo, se possibile a fare questo gesto importante; significa avere cura di se stessi e della salute degli altri”.

Il sindaco per anni è stato un farmacista molto conosciuto nella cittadina rivierasca. Ora la gestione della sua farmacia è passata nelle mani del figlio ma (frenate subito le malilingue!) nella farmacia di famiglia non si svolgono test rapidi.