Social, da "Marco Bucci per Genova" a "Marco Bucci per la Liguria": cambia nome la pagina facebook del neo presidente della Regione

"Marco Bucci per la Liguria": è il nome della pagina facebook del neo presidente della Regione Liguria Marco Bucci frutto della modifica del precedente nome della stessa pagina 'Marco Bucci per Genova' coniato dallo staff di comunicazione dell'ormai ex, anche se non ancora formalmente, sindaco di Genova. La pagina, così come la si può visualizzare oggi, non è nata in questi giorni bensì poco dopo la discesa in campo di Marco Bucci come candidato presidente di Regione Liguria. La pagina dunque non ha mai interrotto la sua attività dal 2017 quando è nata con la denominazione 'Marco Bucci per Genova' per la prima campagna elettorale per le elezioni comunali che hanno visto Marco Bucci eletto per la prima volta a sindaco di Genova. In occasione della candidatura a Presidente di Regione Liguria è stata formulata richiesta di conversione del nome a Facebook, richiesta poi accolta il 22 settembre. Da quel giorno la pagina, nella sua denominazione attuale 'Marco Bucci per la Liguria' è pertanto attiva ininterrottamente con aggiornamenti continui e quotidiani. 'Al lavoro per la Liguria', è il claim nell'immagine d'apertura preso in prestito dalla campagna elettorale del candidato del centrodestra. La pagina ha 50.197 follower, 'segue' due persone, l'ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, 5 società e manifestazioni di cui la città di Genova è o è stata protagonista, come 'The Ocean Race', il Premio Paganini e la lista civica 'Vince Genova' protagonista della scalata di Bucci alla guida del Comune di Genova. A sfondo culinario uno degli ultimi post ufficiali in lingua genovese titolato 'Chi fa i Santi senza becco ö fa Natale secco secco'. "Secondo un antico detto ligure, il giorno di Ognissanti si porta in tavola il 'becco' ricorda Bucci, i nostri antenati conservavano le carni bovine e suine per il Natale, mentre per le ricorrenze del mese di novembre optavano per pollo, gallina, faraona o fagiano, considerate meno pregiate, servite con legumi e verdure di stagione".