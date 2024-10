SITA e Accelya: nuova partnership per trasformare la vendita al dettaglio nelle compagnie aeree

SITA e Accelya annunciano una partnership strategica per innovare la vendita al dettaglio nel settore aereo, introducendo soluzioni digitali avanzate e contactless che migliorano l’efficienza operativa e la personalizzazione del servizio passeggeri, secondo quanto riporta Ferpress.

La collaborazione tra SITA, fornitore di tecnologie per il trasporto aereo, e Accelya, specialista in software per l’aviazione, si concentra sull’introduzione di un sistema moderno e digitale per la vendita al dettaglio ai passeggeri. Questo nuovo modello supera i sistemi tradizionali, come i Sistemi di Servizio Passeggeri (PSS) e i Sistemi di Controllo delle Partenze (DCS), spesso ritenuti obsoleti e costosi.

Al centro del progetto vi è l’integrazione tra FLX ONE Delivery di Accelya e le API avanzate di SITA Flex. Questa combinazione offre una soluzione completa per la gestione dell’intero processo di vendita, dal momento della prenotazione alla finalizzazione, con l’aggiunta di opzioni contactless basate su biometria per migliorare l’esperienza passeggeri.

L’obiettivo è consentire alle compagnie aeree di semplificare le operazioni e offrire un servizio più personalizzato e agevole. Nathalie Altwegg, Senior Vice President della Airports Business Unit di SITA, ha affermato: “Questa partnership segna un traguardo nella trasformazione digitale del settore, permettendo alle compagnie aeree di servire i clienti con standard più elevati.”

La piattaforma FLX ONE di Accelya è progettata per essere modulare e scalabile, dando alle compagnie aeree il controllo totale sulla propria transizione verso modelli di vendita al dettaglio più moderni. Sam Gilliland, CEO di Accelya, ha spiegato che la piattaforma consente di ampliare l’offerta aeroportuale in modo fluido e innovativo.

Questa partnership rappresenta un passo avanti verso un settore aereo sempre più efficiente e incentrato sulle esigenze dei passeggeri, portando una digitalizzazione mirata e flessibile.