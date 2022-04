Sindacato, Rsu dipendenti pubblici: la Cisl Fp vince anche nel Ponente

di Redazione

Il predominio nella sanità diventa piuttosto schiacciante. Il segretario Maestripieri: "E' un segnale di fiducia immensa quello che ci viene consegnato dal voto"

La Cisl Fp è il primo sindacato nella sanità ligure. E' il risultato delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie 2022 dei dipendenti pubblici.

La vittoria già netta si allarga con il primato raggiunto anche in ASL 2 dove la Cisl ha ottenuto 725 preferenze vincendo le elezioni.

La Cisl Fp è il primo sindacato anche in ASL 1, ASL 3, ASL 4, Ospedale San Martino, Istituto Gaslini (dove vince per la prima volta) e in tutti i principali ospedali della Liguria. E tra i successi anche quello molto importante nel Comune di Genova dove la Cisl Fp si conferma il primo sindacato e nel Comune della Spezia.

“E’ un segnale di fiducia immensa quello che ci viene consegnato dal voto delle donne e degli uomini del lavoro del pubblico impiego. Un grazie a tutto il gruppo dirigente della nostra Fp e un ringraziamento particolare a tutte le candidate e i candidati che si sono messi in gioco, che ci mettono la faccia, e che hanno conquistato questo straordinario risultato”, spiega Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria.