Silvia Salis punta al campo larghissimo, oggi il confronto con Azione

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Azione valuta il sostegno a Silvia Salis: oggi l’incontro tra la candidata e il partito per discutere i punti programmatici.

2️⃣ Silvia Salis ufficializza la candidatura: “Incontrerò i cittadini quartiere per quartiere per riportare al centro le loro esigenze.”

3️⃣ Primo evento pubblico dedicato alle donne: questo pomeriggio la candidata incontrerà le donne della coalizione al BB Service in via Venti.

La notizia nel dettaglio

Ultimo passaggio per Silvia Salis, prima di essere certa di poter contare sulla coalizione più ampia possibile nella corsa al comune di Genova: ieri sera, infatti, si è riunito il direttivo di Azione che ha dato mandato a una delegazione di incontrare la candidata del centrosinistra per discutere i punti del programma. L'incontro avverrà nella giornata di oggi, al termine sarà riconvocato il direttivo del partito di Calenda - guidato in Liguria da Cristina Lodi - per una decisione ufficiale.

Verso il si - Al di là dei passaggi formali, che sono la prassi in questi casi, è molto difficile che Azione possa mettersi di traverso alla candidatura di un profilo civico come quello della Salis: nella sua ultima visita a Genova Calenda si era opposto all'ipotesi di sostenere un funzionario del Pd (il riferimento era a Terrile ma poteva valere per chiunque altro con un profilo simile) e aveva considerato favorevolmente l'ipotesi di un candidato capace di fare sintesi, da trovare nella società civile. Salis risponde a questo identikit.

I temi - E' chiaro che per Azione sia indispensabile ricevere garanzie su alcuni punti imprescindibili per il partito, vocato allo sviluppo economico e al completamento delle infrastrutture: anche su questi punti, comunque, non dovrebbe essere difficile trovare una quadra, sebbene Azione sia sempre rimasta fuori dai tavoli della maggioranza delle scorse settimane e quindi non ha direttamente partecipato alle discussioni programmatiche.

Le prima parole di Salis - Ieri, intanto, Silvia Salis ha rilasciato all'Ansa le sue prime dichiarazioni da candidata ufficiale della coalizione di centrosinistra: "Il mio impegno inizierà da subito, quartiere per quartiere, per incontrare le genovesi e i genovesi, tornando a mettere al centro esigenze da tempo inascoltate e opportunità da troppo tempo negate. Con questo spirito - conclude - accetto la candidatura a sindaca di Genova".

Oggi l'incontro con le donne - Il primo appuntamento ufficiale di Silvia Salis sarà collegato a un tema particolarmente caro alla candidata progressista, cioè il tema delle donne: questo pomeriggio al BB Service di via Venti incontrerà le donne della coalizione, l'appuntamento è aperto al pubblico.

