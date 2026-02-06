Silvia Salis alla posa della pietra d'inciampo per Antonio Milani

Nell'ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, alle ore 14, è in programma la posa della pietra d’inciampo in memoria di Antonio Milani, che si terrà in via Walter Fillak 51r su iniziativa di Riccardo Bagnato. Un evento che vedrà la partecipazione della sindaca di Genova Silvia Salis e l'assessore alla Cultura Giacomo Montanari. Promotore dell'iniziativa sarà Riccardo Bagnato, con la collaborazione del Comitato Posa Pietre d’Inciampo Città Metropolitana di Genova, di ANED Genova, e con il patrocinio del Comune di Genova e dell’Accademia Statale di Belle Arti Ligustica

Le Pietre d’Inciampo sono targhe commemorative in ottone che vengono poste a terra nei luoghi in cui hanno vissuto, sono state arrestate o in cui sono state imprigionate persone vittime del Nazismo. Ogni targa si trova sulla sommità di un blocchetto di pietra che viene interrato e incorporato nel tessuto urbano come avverrebbe per un sampietrino, al quale assomiglia per forma e dimensioni. Sulla sua superficie sono incisi il nome, l'anno di nascita, la data e l'eventuale luogo di deportazione e la data di morte, se conosciuta, della persona che la Pietra ricorda.

