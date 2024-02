Siglato il contratto per un nuovo sistema di simulazione navale per l'addestramento

È stato siglato il contratto tra CETENA, Centro per gli Studi di Tecnica Navale del gruppo Fincantieri e l’Accademia Italiana della Marina Mercantile per la fornitura di un sistema di simulazione navale. Il progetto rappresenta la continuazione della collaborazione tra CETENA ed Accademia, iniziata da lungo tempo; nel 2021 sono stati inaugurati i nuovi simulatori di navigazione realizzati dal CETENA, installati presso l’attuale sede genovese (Albaro) dell’Accademia.

Il nuovo simulatore, destinato alla formazione degli equipaggi del personale marittimo, sarà installato presso la futura sede dell’Accademia. La nuova location genovese sarà il Palazzo Tabarca, la cui ristrutturazione vedrà la luce nel 2025, su una superficie di quasi 6.000 mq, dove saranno installati, su due piani, i nuovi simulatori. La tecnologia digitale implementata attraverso i sistemi di simulazione del CETENA farà del nuovo centro dell’Accademia, uno tra i più avanzati Training Center di interesse pubblico del Mediterraneo.

L’intero sviluppo del progetto, dal design all’installazione, sarà curato dal team del CETENA specializzato nello sviluppo di soluzioni digitali d’avanguardia e consentirà la realizzazione di uno tra i più complessi e tecnologicamente avanzati sistemi di simulazione nel panorama europeo, confermandosi player tecnologico del gruppo Fincantieri.

L’impianto sarà costituito da diversi simulatori che potranno essere utilizzati sia per l’addestramento individuale sia per esercitazioni di gruppo, per la formazione delle principali figure professionali di bordo.

Sarà possibile simulare la conduzione di diverse unità navali, dalle portacontainer alle ultime navi realizzate per il mondo cruise, permettendo agli allievi di vivere un addestramento immersivo, riproducendo le procedure e le operazioni come a bordo delle unità reali. Oltre alla possibilità di scegliere il tipo di unità navale, il sistema consentirà di selezionare l’area in cui navigare, scegliendo da un database contenente i principali porti italiani digitalizzati per il simulatore. Nello specifico, per le manovre di ingresso e uscita dalle aree portuali sarà possibile replicare in real time le operazioni tra la nave e i rimorchiatori, grazie a postazioni dedicate, in grado di simulare il comportamento reale di questi mezzi.

Dichiarazione Dr. Massimo Debenedetti (Amministratore Delegato del CETENA)

“Questo nuovo progetto testimonia - ha affermato il Dott. Massimo Debenedetti, Amministratore Delegato del CETENA - l’importanza strategica della partnership tra CETENA ed Accademia per posizionare il territorio genovese tra quelli maggiormente all’avanguardia in Europa nella Blue Economy”.

Dichiarazione Dr.ssa Paola Vidotto (Direttore Generale dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile)

“Siamo molto orgogliosi di avere al nostro fianco un partner come CETENA - ha affermato Paola Vidotto, Direttore Generale dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile - perché lo sviluppo del settore marittimo, portuale e della logistica necessitano di tecnologie all’avanguardia, e il nuovo Training Center sarà un fiore all’occhiello per tutto il settore a livello nazionale e internazionale”.