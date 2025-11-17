Siena rinnova la Carbon Neutrality: presentati dati e nuove certificazioni
di R.S.
La provincia di Siena è la prima area vasta europea certificata ISO 14064-1 e carbon neutral dal 2011
La provincia di Siena, prima area vasta europea certificata ISO 14064-1 e carbon neutral dal 2011, conferma il proprio impegno ambientale ottenendo una nuova certificazione sulle emissioni e sugli assorbimenti di CO₂.
Mercoledì 19, al Santa Maria della Scala, l’evento “Siena Carbon Neutral, le coordinate della sostenibilità” illustrerà i dati aggiornati del bilancio certificato e le metodologie adottate, a cura di Federico M. Pulselli (Università di Siena).
Interverranno tra gli altri la presidente della Provincia Agnese Carletti, il sindaco Nicoletta Fabio, il presidente Fondazione Mps Carlo Rossi, il rettore Roberto Di Pietra e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Durante l’incontro sarà consegnato il certificato GPC al presidente dell’Alleanza Carbon Neutrality Siena.
