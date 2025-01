Sicurezza a Genova, il Siap denuncia la mancanza di coordinamento istituzionale

L'assenza di coordinamento tra le istituzioni ha generato una situazione di pericolo alla stazione di Genova-Sestri Ponente, dove la chiusura dei sottopassi per l’allerta arancione ha costretto i passeggeri ad attraversare i binari per uscire. La denuncia arriva dal Sindacato Appartenenti Polizia (Siap), che evidenzia come l'episodio sia l’ennesima dimostrazione di una gestione inefficace della sicurezza urbana.

La chiusura dei sottopassi – Lunedì 27 gennaio, la decisione di chiudere i sottopassi della stazione ha creato gravi disagi per i viaggiatori, obbligati a passare sui binari per uscire dall’area ferroviaria. Solo per l’ultimo treno passeggeri è stato predisposto un cambio di binario, ma per il resto della serata non sono state messe in atto misure adeguate per garantire la sicurezza dei cittadini.

Mancanza di informazione – La Polizia Ferroviaria non è stata preventivamente informata della chiusura, il che ha impedito la predisposizione di un presidio di sicurezza. "Questo significa che i cittadini si sono trovati senza tutele e con un evidente rischio di incidenti", sottolinea Roberto Traverso, Segretario Generale Siap Genova e componente della Segreteria Nazionale SIAP.

Sestri Ponente e le criticità sociali – L’episodio si inserisce in un contesto già complesso per il quartiere, interessato da un forte disagio sociale legato all’inserimento non pianificato della manodopera di Fincantieri. "L’assenza di una gestione preventiva di questi flussi di lavoratori sta generando tensioni tra i residenti e aumentando il senso di insicurezza", aggiunge Traverso.

Mancanza di strategia – Il Siap ribadisce la necessità di un coordinamento efficace tra Comune, Prefettura, Protezione Civile e forze dell’ordine per evitare situazioni simili in futuro. "La sicurezza urbana non può essere lasciata al caso, servono strategie condivise e un dialogo costante tra le istituzioni", afferma il sindacato.

Incontro con il Prefetto – Il Siap ha chiesto un incontro con il Prefetto per affrontare la questione della sicurezza urbana a Genova, partendo proprio dalle criticità di Sestri Ponente. "La sicurezza non può essere gestita con interventi improvvisati o soluzioni tampone, ma deve essere una priorità assoluta", conclude Traverso.

