Siccità, Toti:"Domani firmerò il decreto per l'emergenza in Liguria"

di Redazione

Indispensabile per avanzare la richiesta è stato il riconoscimento dello "stato di alta severità idrica" da parte dell'Osservatorio dell'Appennino Settentrionale

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria della Regione Liguria e leader di Italia al centro, conferma l'indiscrezione che girava ormai da qualche giorno. Domani firmerò il decreto per l'emergenza siccità".

Toti ne ha parlato al Forum Ansa a Roma. " C'è da affrontare un problema strutturale per quanto riguarda la rete idrica. Il Pnrr può essere una risorsa per gli investimenti, ma dobbiamo tenere presente che non c'è una scarsità di acqua, i limiti siamo noi stessi se ci diamo delle regole che non permettono di fare dighe, o le pale eoliche, poi non ce la possiamo prendere se ci mettiamo il doppio dei tedeschi a fare le cose".

Presupposto e condizione necessaria e indispensabile per avanzare la richiesta è stato il riconoscimento dello stato di alta severità idrica da parte dell'Osservatorio di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale