Si dimette il vicepresidente di Assologistica

di Edoardo Cozza

Renzo Sartori rimette il mandato dopo l'inchiesta che ha coinvolto Number One: "Ma ribadisco il corretto operato della mia azienda"

Il vicepresidente di Assologistica, Renzo Sartori, si è dimesso dalla sua carica in seguito all'inchiesta che ha coinvolto la sua azienda Number One, che è stata sottoposta anche a sequestro preventivo. In una nota dell'associazione di categoria, l'ormai ex numero 2 di Assologistica ha comunque ribadito "il corretto operato dell'azienda".

Il comitato di presidenza di Assologistica ha ringraziato Sartori per il gesto e ha sospeso temporaneamente la carica fino al definitivo chiarimento dell'accaduto nelle sedi preposte.