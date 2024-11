Shipping: MSC acquista MVN, nasce colosso mondiale della logistica integrata

MSC, attraverso la sua controllata Medlog Holding Italia, ha annunciato l'acquisizione della maggioranza di MVN Srl, azienda leader nel settore della logistica integrata. La società, che gestisce complesse operazioni logistiche per grandi gruppi industriali, è un punto di riferimento in Italia e a livello internazionale. Con questa acquisizione, MSC rafforza la propria posizione nel settore della logistica industriale, un comparto in forte espansione che promette di raggiungere un giro d’affari di 83 miliardi di euro entro il 2026 solo nell’Unione Europea.

MVN: Innovazione e Soluzioni Logistiche Avanzate - MVN si distingue per l'uso di tecnologie innovative e soluzioni automatizzate che coprono l'intero processo logístico end-to-end. L'azienda gestisce attività che spaziano dalla raccolta e immagazzinamento delle merci, fino all'alimentazione delle linee produttive, all'outbound, e alla gestione di operazioni complesse come l’imballaggio industriale, il trasporto e le spedizioni. Inoltre, MVN si occupa anche di alcune lavorazioni ad alto valore aggiunto, rispondendo così alle necessità di grandi gruppi industriali.

Nasce la Divisione "Industrial Logistics Solutions" - Con l’acquisizione, MSC ha creato una nuova divisione, "Industrial Logistics Solutions", che ha come obiettivo quello di sfruttare l’esperienza di MVN nel campo della logistica industriale. La divisione si concentrerà sulla creazione di sinergie lungo tutta la filiera, gestendo e movimentando merci e manufatti in modo integrato. I clienti beneficeranno della vasta gamma di servizi di trasporto offerti dal gruppo MSC, che comprende spedizioni via mare (MSC Shipping), via aerea (MSC Air Cargo), e via terra con Medlog (ferro e gomma), creando una soluzione logistica completa e unica a livello globale.

Il Settore della Logistica Industriale, un mercato in forte crescita - Questa operazione segna l'ingresso di MSC nel mercato della logistica industriale integrata, un settore che richiede competenze specifiche e soluzioni efficienti per supportare una continua crescita. Le prospettive per il comparto sono molto positive, con una previsione di crescita del fatturato che raggiungerà gli 83 miliardi di euro entro il 2026 nell'Unione Europea, dimostrando l'importanza strategica di questa acquisizione per MSC.

Governance e continuità nel Management di MVN - Il controllo di MVN sarà congiunto, con la conferma dell'attuale governance e del management. Enrico Bazzi manterrà la carica di Presidente, mentre Claudio Gervasoni continuerà come Amministratore Delegato. Grazie alla loro esperienza, i due leader hanno guidato MVN verso una rapida crescita, con un fatturato che nel 2023 ha superato i 50 milioni di euro, e previsioni di raggiungere i 100 milioni nel 2024. La loro esperienza e la continuità del management sono cruciali per il successo dell’integrazione con il gruppo MSC.

La rete logistica di MVN e le prospettive di espansione - MVN ha sede a Milano e gestisce una rete di 21 centri logistici in Italia, con una superficie totale di oltre 1.500.000 metri quadrati e oltre 500 dipendenti. L'azienda, pur essendo radicata in Italia, guarda a una crescita internazionale, con piani di espansione in Francia, Germania e Arabia Saudita.

Prudente: integrazione e sinergia tra privato e pubblico - Giuseppe Prudente, Chief Logistics Officer di MSC e Presidente di Medlog, ha sottolineato l'importanza di una strategia a lungo termine per garantire l'efficienza dei servizi e una gestione multimodale. Ha anche evidenziato la necessità di creare sinergie tra operatori privati e istituzioni pubbliche, soprattutto per lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie che possano facilitare il traffico containerizzato tra il Sud Europa e il resto del continente. "Insieme si può fare la differenza", ha affermato Prudente, riferendosi all'importanza di una collaborazione stretta tra pubblico e privato nel settore logistico.

Pittaluga: valore strategico dell'operazione - Federico Pittaluga, Amministratore Delegato di Medlog Holding Italia, ha dichiarato che l’acquisizione rappresenta una mossa strategica per ampliare le capacità logistiche di MSC. Grazie a MVN, il gruppo potrà integrare competenze specializzate e risorse strategiche per offrire soluzioni logistiche ancora più competitive. Pittaluga ha anche sottolineato che la lunga collaborazione con MVN ha evidenziato l'eccellenza nelle capacità organizzative ed efficienza, fondamentali per rispondere alle esigenze di clienti globali.

Bazzi: espansione e sostenibilità del progetto - Enrico Bazzi, Presidente di MVN, ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto, sottolineando che questa acquisizione consoliderà la posizione di MVN tra i principali operatori di logistica integrata. Grazie alla partnership con MSC, l'azienda potrà espandersi in nuovi mercati e posizionarsi come leader in Europa. Bazzi ha poi ricordato che l’operazione rientra in un percorso di crescita occupazionale che ha visto MVN crescere da 5 dipendenti nel 2021 a oltre 500 attuali, con un forte impegno per la sicurezza e il benessere dei propri collaboratori.