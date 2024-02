Shipping: Everbridge rafforza la resilienza organizzativa del Maritime Support Centre di Grandi Navi Veloci

Everbridge, leader globale nella gestione degli eventi critici (CEM) e nelle soluzioni di allerta pubblica nazionale, annuncia oggi il successo dell'implementazione della sua soluzione di notificazione di massa (Mass Notification) presso il Maritime Support Centre di Grandi Navi Veloci (GNV), una delle principali compagnie marittime del mondo con sede in Italia che serve 19 porti nel Mediterraneo. Fondata nel 1992, GNV gestisce una flotta di 25 navi con le quali opera 31 linee in 7 Paesi, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta.

Nell'ambito di una collaborazione strategica volta a migliorare la sicurezza pubblica e l'efficienza operativa, GNV ha implementato la Mass Notification Suite di Everbridge nel suo Maritime Support Centre. Questa implementazione pone GNV all'avanguardia nella sicurezza marittima, sfruttando l’innovativa tecnologia di Everbridge per garantire una risposta rapida ed efficace durante gli eventi critici.

Con Everbridge, GNV utilizza:

Automated Communication: l'integrazione comprende strumenti di comunicazione automatizzati che consentono la rapida diffusione di informazioni critiche alle principali parti interessate, sia all'interno del Maritime Support Centre sia all'esterno.

Incident Management: la piattaforma Everbridge facilita una gestione efficiente degli incidenti, consentendo il coordinamento delle risorse, della comunicazione e degli sforzi di risposta per mitigare i rischi potenziali e garantire la sicurezza delle operazioni marittime.

Enhanced Resilience: Everbridge rafforza la resilienza di GNV nei confronti delle varie sfide operative, consentendo al Maritime Support Centre di affrontare in modo proattivo gli incidenti e minimizzarne l'impatto.



"Everbridge ci offre la possibilità di avvisare immediatamente le persone attraverso diversi metodi", ha dichiarato Paolo Astarita, Chief Nautical Operations Officer di Grandi Navi Veloci. "In GNV, il nostro Maritime Support Centre, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, assiste la flotta in qualsiasi circostanza, in navigazione e nei porti che operiamo. Utilizzando Everbridge, abbiamo stabilito una serie di modelli basati sul livello di gravità degli incidenti. Abbiamo un gran numero di utenti sia nei porti sia in sede. È importante che tutto il nostro team utilizzi il sistema di notifica per contribuire a garantire la sicurezza sulle nostre rotte marittime".

"Tra i vantaggi dell'uso di Everbridge vi è innanzitutto il risparmio di tempo, perché impostando un modello di base è possibile attivare immediatamente un gran numero di persone”, ha continuato Astarita. “Inoltre, con Everbridge possiamo gestire attivamente l'intera emergenza, compresi tutti gli aggiornamenti. Il tutto viene gestito automaticamente".

"Siamo onorati di collaborare con Grandi Navi Veloci per rafforzare le loro capacità di sicurezza e risposta marittima", ha commentato Lorenzo Marchetti, Head of Global Public Affairs di Everbridge. "La nostra soluzione di notifica di massa è progettata per fornire alle organizzazioni gli strumenti necessari per gestire efficacemente gli eventi critici, quando i secondi contano. Integrando la nostra tecnologia nel Maritime Support Centre, stiamo contribuendo collettivamente a creare un'industria marittima più sicura e resiliente".