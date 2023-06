Shipping, ecco i progetti di Fratelli d'Italia: diversificare grandi e piccoli porti è l'obiettivo

Fratelli d'Italia torna a farsi sentire sul fronte shipping, con una risoluzione alla Camera che fissa numerose priorità non solo riguardo alle banchine, ma anche su logistica e trasporti.

Sul tema di amministrazione dei porti il primo partito italiano sembra condividere i dettami del ministero dei Trasporti, visto che la stessa risoluzione impegna il governo a valutare l'opportunità di introdurre una differenziazione della governance tra i porti che operano a livello europeo e porti che servono esclusivamente per il mercato locale. Al vaglio c'è anche la valutazione di un rafforzamento della governance a livello centrale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, anche in un'ottica di semplificazione di ruoli tra funzioni pubbliche. Un impianto organizzativo che richiama il modello spagnolo, più volte invocato dal ministro Salvini e dal suo vice Rixi.

Nelle proposte più operative, c'è la modernizzazione giuridico-finanziaria delle concessioni portuali con chiari principi funzionali alla modulazione degli elementi della concessione come misura dei canoni e durata, in una moderna dinamica di equilibrio economico-finanziario, ma anche la possibilità per terminalisti e imprese portuali di costituire comunità energetiche per la produzione e il consumo di energia rinnovabile. Infine, a fianco dell'incentivo per l'intermodalità, l'introduzione «di un meccanismo premiale, come ad esempio l'iper-ammortamento, per le imprese portuali che investono nella digitalizzazione di attrezzature e processi» per fluidificare il traffico.

Nel documento ci sono anche consolidamento, sicurezza e adeguamento delle infrastrutture, con potenziamento delle autostrade del mare, la digitalizzazione, la semplificazione delle procedure amministrative e la sostenibilità ambientale.