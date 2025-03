Sestri Ponente, maxi operazione delle Forze dell’Ordine: controlli, sequestri e arresti

Un’operazione interforze di vasta portata ha interessato Sestri Ponente, dove le Forze dell’Ordine hanno effettuato controlli mirati su esercizi commerciali, veicoli e persone, con l’obiettivo di contrastare fenomeni criminali e irregolarità. Il bilancio dell’azione, che ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, ASL e tecnici di A.R.T.E., è significativo: quattro arresti, nove denunce e sanzioni per un totale di 70.000 euro. Sequestrati 203 grammi di cocaina, oltre a numerosi veicoli privi di assicurazione.

Controlli mirati – L’operazione si è concentrata su aree considerate a rischio o oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini, tra cui via Sestri, piazza Baracca, via Mascagni, via Soliman e i giardini di villa Rossi. Sotto la lente anche la stazione ferroviaria, il casello autostradale di Genova Aeroporto e le strade di grande scorrimento. Oltre 110 operatori delle Forze dell’Ordine sono stati impiegati per il monitoraggio, che ha incluso il supporto di unità cinofile antidroga.

Sanzioni e sequestri – Nel corso dell’operazione sono stati controllati 21 esercizi pubblici, tra bar, ristoranti, centri massaggi e barberie. In 16 di questi sono state riscontrate violazioni, con multe per un totale di circa 20.000 euro per carenze igienico-sanitarie, irregolarità amministrative e mancata esposizione dei prezzi. Un venditore ambulante è stato sanzionato con 5.000 euro di multa e il sequestro di 40 kg di frutta e verdura perché privo di autorizzazione.

Arresti per droga – Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato a Sampierdarena una donna brasiliana di 47 anni, sorpresa con oltre 50 grammi di cocaina. Grazie a un pedinamento, è stato individuato anche il fornitore della sostanza, un 37enne venezuelano, trovato in possesso di oltre 150 grammi di cocaina e arrestato insieme a un connazionale. Un altro arresto è avvenuto a Pegli, dove un tunisino di 21 anni è stato fermato mentre vendeva cocaina a un automobilista, con il supporto di un complice egiziano di 19 anni, poi denunciato.

Edifici occupati – I Carabinieri hanno svolto verifiche contro le occupazioni abusive, controllando 11 immobili. Un appartamento in via della Benedicta è risultato occupato da un 27enne, denunciato per invasione di edificio.

Veicoli e sicurezza stradale – Oltre 176 veicoli sono stati controllati, con tre sequestri per mancanza di assicurazione e 15 sanzioni per violazioni al codice della strada. Nove automobilisti sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza.

Lotta al lavoro irregolare – Nei controlli su attività di ristorazione e cura della persona sono emerse gravi carenze igieniche e irregolarità sui contratti dei dipendenti. Le sanzioni hanno raggiunto complessivamente i 50.000 euro, con la scoperta di un lavoratore senza documenti regolari.

L’operazione, che rientra nella strategia di controlli ad “alto impatto”, ha l’obiettivo di ripristinare la legalità e migliorare la sicurezza cittadina. La Prefettura ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine e ha annunciato nuove iniziative simili nei prossimi mesi

