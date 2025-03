Genova, tentato furto in un appartamento: arrestato un uomo di 49 anni

Un uomo di 49 anni è stato arrestato nella notte a Genova per tentato furto aggravato e denunciato per ricettazione. Il sospettato, di origine albanese, è stato sorpreso dagli agenti della Polizia mentre si nascondeva all’interno di un’abitazione in via Gorgona. Con sé aveva arnesi da scasso, mentre nella sua auto sono stati trovati oggetti sospetti, tra cui chiavi di abitazioni, gioielli e ricevute di vendita per un totale di 4000 euro.

L’intervento – La segnalazione è arrivata poco dopo la mezzanotte da un residente della zona, che ha notato un uomo intento a scavare nella recinzione di un giardino privato. La sala operativa ha guidato gli agenti sul posto, permettendo di circondare l’area e impedire la fuga del sospettato. Entrati nell’abitazione, lo hanno trovato rannicchiato sotto una finestra, incappucciato e con guanti da lavoro.

Il ritrovamento – Oltre agli attrezzi da scasso, nelle vicinanze gli agenti hanno individuato la vettura dell’uomo, lasciata aperta con le chiavi nel cruscotto. Al suo interno sono stati scoperti vari mazzi di chiavi di appartamenti, una Postepay e un orologio, probabilmente di provenienza illecita. Inoltre, sono state trovate due ricevute per la vendita di gioielli presso esercizi “Compro oro”, per un totale di 4000 euro. Le autorità stanno ora effettuando verifiche per risalire alla provenienza degli oggetti.

La custodia cautelare – Dopo l’arresto, il 49enne è stato trasferito nel carcere di Marassi e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire se l’uomo sia responsabile di altri furti nella zona.

