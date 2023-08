Sestri Levante, ruba in un appartamento e aggredisce proprietario e carabinieri: arrestato ragazzo 23enne

Scoperto a rubare dal proprietario di casa lo colpisce con un pugno in faccia e poi aggredisce i carabinieri che lo stavano arrestando. E' successo la scorsa notte in via Antica Romana, a Sestri Levante. In manette è finito un ragazzo di 23 anni, originario del Gambia. Il padrone dell'appartamento si è svegliato in piena notte sentendo alcuni rumori in casa. Quando si è trovato davanti uno sconosciuto che lo ha colpito con un pugno in faccia. La vittima è riuscita a chiamare il 112 e quando i militari sono arrivati il giovane ha iniziato ad aggredirli, prendendone uno per il collo e colpendolo, tanto che per fermarlo hanno dovuto usare lo spray al peperoncino. Il ragazzo è accusato di tentata rapina, resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.