Sestri Levante, l'Andersen Festival diventa di rilevanza nazionale: la decisione del ministero della Cultura

Il ministero della Cultura ha premiato l'Andersen Festival di Sestri Levante inserendola nei Festival multidisciplinari di rilievo nazionale finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo. Il 2022 ha rappresentato per Andersen Festival l'inizio di un nuovo percorso, con l'organizzazione curata esclusivamente da Mediaterraneo Servizi: la manifestazione è diventata a tutti gli effetti un festival multidisciplinare offrendo al pubblico dieci giorni di eventi con un totale di circa 15 mila spettatori: spettacoli di teatro, musica, narrazione, danza, nuovo circo con proposte sia per adulti sia per bambini e ragazzi. In questa nuova forma l'Andersen Festival è stato ammesso per il triennio 2022-2024 al sostegno del ministero della Cultura come Festival multidisciplinare 'Prime istanze triennali' del Fondo Unico per lo Spettacolo. "Sarà ancora, con maggiore forza e prospettiva - ha detto Maria Elisa Bixio, assessore alla cultura di Sestri Levante -, l'occasione per conoscere grandi artisti nazionali e internazionali e conferire a questo prezioso progetto culturale una programmazione sempre più importante e di qualità". Per Marcello Massucco, amministratore unico di Mediaterraneo Servizi "Essere entrati in una graduatoria che è costruita seguendo elevati standard e parametri qualitativi è il raggiungimento di un obiettivo che ha guidato il nostro operato da quando abbiamo rilevato la guida del principale evento cittadino". Andersen Festival di Sestri Levante nasce nel 1998 come complemento spettacolare del celebre premio letterario Premio Andersen-Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita, e da 26 anni rappresenta un appuntamento fisso del palinsesto sestrese. Promosso dal Comune di Sestri Levante e organizzato dalla società in-house Mediaterraneo Servizi, il Festival è stato ammesso inoltre al sostegno del Ministero della Cultura per Boarding Pass Plus 22-24, specifico bando volto alla circuitazione internazionale degli artisti grazie al progetto Transtronics a cura di Forevergreen Associazione Impresa Sociale.

Credits Foto: https://andersensestri.it/il-festival/