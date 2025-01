Genova: la 'Vespucci' torna in Mediterraneo, il giro del mondo finisce il 10 giugno all'Expo'

La tappa di Gedda segna il ritorno in Mediterraneo della nave scuola 'Amerigo Vespucci', partita da Genova il 1° luglio dello scorso anno con la 'scorta' delle Frecce Tricolori e attesa ai Magazzini del Cotone il prossimo 10 giugno. Con il taglio del nastro, è stato ufficialmente inaugurato il Villaggio Italia di Gedda, che segna la conclusione della tappa saudita del tour mondiale dell'Amerigo Vespucci.

Inaugurazione - Il Villaggio Italia di Gedda è stato aperto con una cerimonia che ha visto la partecipazione di importanti autorità italiane e saudite. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato il significato di questo evento, descrivendo la relazione tra Italia e Arabia Saudita come un "ponte che unisce", un legame basato sulla fiducia e sulla partnership. Crosetto ha dichiarato: "Essere qui oggi non è l'inizio di un rapporto, ma rappresenta un altro pilastro del ponte che ci unisce".ù

Prossime tappe - Il villaggio, come nelle tappe precedenti, è dedicato a promuovere l'eccellenza italiana attraverso eventi, mostre e iniziative culturali. Tra gli ospiti attesi, ci sono rappresentanti del mondo dell'arte, della moda, della tecnologia e del design, con lo scopo di far conoscere al pubblico saudita e internazionale le meraviglie del "Made in Italy". Nel pomeriggio, l’Amerigo Vespucci sarà aperta al pubblico.

Tour Mediterraneo - Il ritorno dell'Amerigo Vespucci nel Mediterraneo rappresenta un evento di grande rilevanza per la Marina Militare e per l'Italia. Dopo la tappa saudita, la nave scuola intraprenderà il "tour Mediterraneo", che toccherà numerosi porti italiani, da Trieste a Genova, dove il veliero rientrerà ufficialmente il prossimo 10 giugno. Questo ritorno in Italia segnerà la conclusione di un viaggio iniziato mesi fa e che ha portato la storia e la tradizione marittima italiana in giro per il mondo.

Il significato della missione - L'inaugurazione del Villaggio Italia a Gedda non è solo una celebrazione della cultura italiana, ma anche un'occasione per rafforzare i legami internazionali. "Noi non siamo venditori, noi siamo partner", ha aggiunto Crosetto nel suo discorso, ribadendo l’importanza di relazioni basate sulla cooperazione e sulla reciproca fiducia.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.