Savona: Bper ospita 'Vetrine d'artista' con opere di Milena Alluto e Umberta Righetti

Savona tiene a battesimo una nuova iniziativa culturale con l’esposizione “Vetrine d’Artista”, che vedrà protagoniste le opere di Milena Alluto e Umberta Righetti. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale "R. Aiolfi" in collaborazione con BPER Banca, si terrà dal 5 febbraio al 4 aprile 2025 presso la sede della banca in corso Italia. La mostra si svolgerà nelle vetrine della banca, dando visibilità all’arte contemporanea savonese e alla creatività di due artiste locali.

Sede e accessibilità – La scelta della BPER Banca come sede dell’esposizione non è casuale. Le vetrine del Palazzo in corso Italia, uno dei punti centrali di Savona, offriranno un palcoscenico privilegiato per le opere delle due artiste. La mostra sarà visitabile gratuitamente durante gli orari di apertura della banca, consentendo a tutti di accedere alle opere in qualsiasi momento della giornata.

Milena Alluto – Milena Alluto, ceramista savonese, presenta una serie di sculture in ceramica policroma, tra cui le sue celebri opere raffiguranti i “galli” (nella foto). La passione per l’arte della Alluto è nata fin da giovane e ha avuto un importante sviluppo grazie alla collaborazione con il Garden Club di Savona e l’insegnamento del pittore Gigi Caldanzano. La ceramica, appresa ad Albissola Marina, è diventata la sua forma espressiva privilegiata, attraverso la quale racconta storie di luce e speranza, come quella del gallo, simbolo di rinascita e allegria. Le sue opere sono caratterizzate da un uso vibrante del colore, che dona vita e movimento alle sculture.

Umberta Righetti – Umberta Righetti, pittrice savonese, espone opere che spaziano dall’uso dell’acrilico su tela a composizioni su legno e oggettistica decorata. Il suo approccio alla pittura è eclettico, capace di coniugare la maestria nelle tecniche con una grande libertà espressiva. Le sue opere raccontano storie di vita, natura e sentimenti, con un’attenzione particolare alla contemporaneità e all’esplorazione dei temi più profondi dell’animo umano. Con il suo stile unico, Righetti si pone come una narratrice capace di coinvolgere lo spettatore in una riflessione visiva e poetica.

Curatela e coinvolgimento – La mostra è curata da Silvia Bottaro, presidente dell’Associazione Culturale “Aiolfi” e critica d’arte, che ha voluto fortemente un progetto che unisse l’arte alla comunità. Bottaro ha sottolineato come la BPER Banca, anche in qualità di ente privato, stia supportando l’arte locale con questa iniziativa, mettendo a disposizione gli spazi gratuitamente. “Un’opportunità unica per gli artisti locali di farsi conoscere, ma anche un’occasione per il pubblico di avvicinarsi alla creatività della propria città” ha dichiarato la Bottaro. L’esposizione sarà visibile fino al 4 aprile 2025, con orari di apertura dal lunedì al venerdì durante gli orari di sportello della banca.

