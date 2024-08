Sestri Levante, il rinnovato stadio Sivori torna ai tifosi: impianto adeguato per il calcio professionistico

“Quella di oggi è una giornata storica che segna una nuova pagina per il Sestri Levante, per tutta la tifoseria e per l’intero territorio. Un investimento strategico per la Regione che, fortemente sostenuto dall’ex presidente Giovanni Toti, ha consentito di traguardare questo risultato atteso da molto tempo e di cui siamo orgogliosi, frutto della grande sinergia e collaborazione con il Comune e la società”. Così l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone intervenuto oggi all’inaugurazione del nuovo stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante, a conclusione dei lavori di adeguamento ai criteri infrastrutturali della Lega Italiana Calcio Professionistico, finanziati da Regione attraverso il Fondo Strategico per 2.232.156,80 euro complessivi, oltre al contributo comunale. Grazie agli interventi realizzati, la capienza attuale dell’impianto è di 1.574 posti complessivi, di cui 10 postazioni fisse per persone disabili su sedia a ruote, così distribuiti: 353 nella tribuna ovest casa, al netto delle postazioni per i giornalisti, speaker, telecronisti, operatori televisivi, 707 nella tribuna est casa e 504 posti nella gradinata nord per il pubblico ospite.

“Oggi questo stadio torna nelle mani del Comune, dei cittadini, dei tifosi e della squadra che più tardi sarà presentata a tutti i sostenitori, in vista della prima partita che il Sestri Levante potrà giocare in questo stadio il 31 agosto prossimo con il Pineto – aggiunge Giampedrone -. Noi ci saremo per sostenere i Corsari, una squadra straordinaria di grandi professionisti che merita uno stadio all’altezza come questo” conclude.

"Come Amministrazione, siamo orgogliosi di inaugurare oggi il rinnovato campo comunale Giuseppe Sivori, dopo gli importanti interventi realizzati nei mesi scorsi, richiesti dall’U.S. Sestri Levante per poter ospitare le partite del campionato di Serie C, che hanno portato a un significativo rinnovamento dell'impianto, con particolare attenzione all'illuminazione e agli impianti elettrici - sottolinea il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas -. L’impianto è notevolmente migliorato in termini di aumento della capienza, della gestione dei flussi e della sicurezza all’interno della struttura, sono stati creati nuovi spazi fruibili dalla società sportiva, dagli atleti, per gli eventi e per un'esperienza ancora più completa. Il campo tornerà ad essere un punto di riferimento per i tifosi dei nostri Corsari, ospitando non solo le loro partite, ma anche altri eventi sportivi. A nome dell’intera Amministrazione e città, desidero ringraziare Regione Liguria, in particolare l’assessore Giacomo Giampedrone, per l’impegno profuso nella realizzazione di questa importante opera che, senza il cospicuo finanziamento regionale non avremmo potuto realizzare, e per l’attenzione e prezioso interessamento di Claudio Muzio, presso Regione, nel suo ruolo di consigliere regionale. Un grazie anche agli uffici comunali, in particolare all'area Lavori Pubblici e al dott. Ceragioli, per il grande impegno profuso anche in assistenza delle operazioni di agibilità fase di competenza dell'Unione", conclude Solinas.

I lavori hanno riguardato l’adeguamento normativo e funzionale dell’impianto ai criteri infrastrutturali, di sicurezza e sportivi necessari per ottenere l’idoneità ad ospitare le partite del campionato di calcio della Lega Pro e consentire quindi alla società US Sestri Levante di disputare le partite in casa.

In particolare sono stati realizzati: il nuovo blocco servizi, al di sotto della tribuna ovest e a servizio della tribuna stessa, con servizi separati uomini e donne; aree e attrezzature specifiche, richieste dalla normativa nazionale, in corrispondenza della tribuna ovest tra cui due box vetrati dedicati uno a centro gestione emergenza con vista sull’intero impianto sportivo e l’altro ad uso dello speaker dell’impianto; postazioni fisse ribaltabili omologate Fiba per 30 giornalisti; box separati per postazione telecronisti e postazione riprese televisive, con collegamento impiantistico alla zona esterna di soste dei mezzi televisivi in via Primi in corrispondenza del lato nord dell’impianto sportivo; il ripristino, tramite consolidamento della struttura in calcestruzzo, dei gradoni della tribuna est con risagomatura degli stessi per normalizzare le pedate delle scalinate in essa incorporate; la posa di nuovi seggiolini monoscocca con schienale alto per entrambe le tribune; la fornitura in opera di nuova gradinata prefabbricata, con seggiolini fissi, modulare e componibile in acciaio zincato a caldo, formata da tre sezioni aventi profondità diverse e composte da quattro/cinque/sei gradoni in funzione dell’andamento dell’esistente muro perimetrale retrostante al fine di mantenere inalterata la distanza di un metro e mezzo della prima seduta della gradinata dalla recinzione del campo; percorsi di afflusso/deflusso del pubblico a servizio di tre distinti settori (nord pubblico ospite, est e ovest sostenitori di casa) e l’adeguamento delle uscite di emergenza e dei relativi accessi; il restauro e riordino dei locali ubicati nel fabbricato servizi e destinati a spogliatoi, servizi, uffici e locali a supporto dell’attività sportiva e amministrativa; il completo rifacimento degli impianti di illuminazione (di esercizio e di emergenza) della struttura sportiva, incluse le torri faro del campo; l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza.