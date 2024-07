Sestri Levante: Barcarolata, la magia sull'acqua torna il 13 luglio nella Baia del Silenzio

Sestri Levante si prepara a celebrare una delle sue tradizioni più affascinanti e attese della stagione estiva: sabato 13 luglio torna la Barcarolata, l’evento che trasforma la Baia del Silenzio in un palcoscenico di creatività e colori che da decenni incanta sia i cittadini sia i visitatori con il suo spettacolo unico in una cornice d’eccezione.

La serata vedrà protagoniste numerose imbarcazioni, dai gozzi alle lancette, allestite artisticamente dai barcaioli per partecipare a questa competizione che mescola arte, ironia e tradizione. Le magiche creazioni sfileranno davanti al pubblico nella suggestiva Baia di Levante, con il tradizionale leudo di Sestri Levante a fare da sfondo scenografico. Ad intrattenere il pubblico durante la serata sarà il comico, ventriloquo ed illusionista Enrico Balsamo.

Come da consuetudine, la serata si concluderà con un emozionante spettacolo pirotecnico, che illuminerà il cielo sopra la Baia del Silenzio, in un tripudio di luci e colori. La giuria, nominata per l’occasione, premierà le imbarcazioni più originali e spettacolari, rendendo omaggio alla creatività dei barcaioli partecipanti.

“La scorsa edizione della Barcarolata è stata un grande successo e anche quest’anno stiamo lavorando affinché lo spettacolo e il coinvolgimento del pubblico diano vita ad una serata di grande festa - commenta l’assessore agli Eventi e Turismo, Giuseppe Ianni -. Vista la concomitanza con l’importante anniversario che ricorre quest’anno per la stazione ferroviaria di Sestri Levante, abbiamo anticipato la data a metà luglio: sabato 13 luglio le barche realizzate in modo creativo dai concorrenti daranno vita ad una sfilata di figure e colori che, come ogni anno, stupiranno tutti i presenti. A seguire, tornerà l’apprezzatissimo spettacolo pirotecnico nella splendida cornice della Baia di Portobello che tutto il mondo ci invidia. Un doveroso ringraziamento va a tutti a coloro che stanno collaborando con noi per la realizzazione di una delle serate più attese dell’estate”, conclude l’assessore Ianni.

“Questo evento storico e culturalmente significativo rappresenta un'importante momento di condivisione e divertimento per adulti e bambini. Riteniamo che la collaborazione e la sinergia tra tutti i partecipanti siano fondamentali per il successo dell'evento e per offrire al pubblico un'esperienza memorabile - sottolineano Chiara Fiorini e Vito D’Onghia, fondatori di Flying Donkeys Productions -. Ringraziamo il Comune di Sestri Levante per la fiducia riposta in noi e per l'opportunità di contribuire a questo straordinario evento. La Barcarolata celebra una tradizione, che continua a evolversi e a crescere, arricchendo il patrimonio culturale della nostra comunità”.

L’evento è organizzato dal Comune di Sestri Levante con la direzione artistica di Flying Donkeys Productions ed il supporto logistico di Mediaterraneo Servizi.