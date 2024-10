Sestri Levante: addio a Mosè Bordero, leggendario maestro d'ascia, la moglie era morta poche ore prima

Forse a causa del dolore per la perdita più grande, la morte della moglie, forse anche per la stanchezza dopo tanti anni di lavoro soprattutto manuale, si è spento all'età di 95 anni Mosè Bordero, il maestro d'ascia assurto alle cronache anche cinematografiche per la sfida iniziata quindici anni fa di costruire un nuovo leudo. E' morto ieri a poche ore di distanza da sua moglie Lidia Biscio di 85 anni, deceduta martedi.

Mosè aveva navigato su tutti i mari del mondo apprendendo fin da ragazzo l'arte marinara, poi era diventato costruttore edile e soprattutto amante del disegno nautico e della navigazione a vela latina. Per questo acquistò il leudo più bello ancora navigante, il 'Nuovo Aiuto di Dio', lo restaurò con anni di lavoro certosino, utilizzando tra l'altro quintali di chiodi di rame come tradizione dei maestri d ascia. Poi, a causa delle spese ingenti, Mosè Bordero dovette cedere il suo gioiello. A malincuore se ne separò.

Ma nessuno poteva impedirgli, a 80 anni, di iniziare la costruzione di un nuovo leudo di 18 metri, uguale uguale al Nuovo Aiuto di Dio. E così, con l'aiuto di una falegnameria di Masso in comune di Castiglione Chiavarese iniziò la scommessa per la vita. La costruzione era però diventata troppo grande, e così, dopo aver abbattuto i muri della falegnameria in cui la barca era stata iniziata, il leudo fu portato a valle fermandosi a Casarza Ligure in un grande parcheggio dove in questi 15 anni centinaia di studenti, ingegneri, disegnatori, turisti hanno potuto seguire i passi avanti portati avanti da Mosè fino a pochi giorni fa. I funerali di Mosè Bordero si svolgeranno venerdì pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di San Bartolomeo della Ginestra e le esequie saranno contestuali a quelle dell'adorata moglie Lidia Biscio di 85 anni morta martedì pomeriggio.