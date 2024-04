Sestri Levante: a giugno torna il Festival Andersen con madrina l'attrice Claudia Gerini

'Giocare al futuro' è il claim della 27/a edizione dell'Andersen Festival, in programma dal 5 al 9 giugno 2024 a Sestri Levante, che avrà come madrina d'eccezione e testimonial del premio H.C. Andersen Baia delle Favole, l'attrice Claudia Gerini. Il tema centrale del festival, promosso dal Comune di Sestri Levante e organizzato da Mediterraneo Servizi, con la direzione artistica di Marina Petrillo, coincide con l'obiettivo 4 dell'agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, il programma d'azione sottoscritto dai governi di 193 Paesi membri delle Nazioni unite e approvata dall'Onu, che invita a promuovere un'educazione di qualità, volta ad uno sviluppo e uno stile di vita rispettoso dei diritti umani per un futuro migliore. Andersen Festival è realizzato con il contributo del Mic e della Regione Liguria e ha il patrocinio di Parlamento europeo, Unicef ed Help Code. Dal 5 al 9 giugno Sestri Levante si animerà di tanti palcoscenici su cui andranno in scena spettacoli teatrali, concerti, performance di danza e circo, incontri, percorsi esperienziali, laboratori creativi e la cerimonia del 57° premio Andersen-Baia delle Favole. "Quest'anno la magia dell'Andersen Festival tornerà a mettere al centro bambini e ragazzi. Il palcoscenico sarà progressivamente allargato, avendo non più solo il centro storico come teatro per gli spettacoli, ma anche i quartieri e il borgo di Riva", ha detto il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas. "Il premio e Festival Andersen sono due punti fermi del panorama degli eventi culturali e di intrattenimento della Liguria, un appuntamento ormai storico e di grande attrattiva - ha detto la coordinatrice regionale delle politiche culturali Jessica Nicolini - Il tema scelto per questa 27/a edizione del Festival è poi particolarmente importante, e parla ad ognuno di noi: coinvolge i più piccoli, ma anche le famiglie e tutta la società guardando al domani del nostro pianeta, chiama alla riflessione e all'azione, come solo la cultura nel senso più ampio del termine è capace di fare".