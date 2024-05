Serravalle JoyRun, aperte le iscrizioni alla 2a edizione: 10km competitiva e Funrun per tutti

Aperte le iscrizioni alla seconda edizione della Serravalle JoyRun, gara competitiva di dieci km di corsa su strada, individuale maschile, femminile e di società. Domenica 19 maggio alle 9:00 si potrà sfidare il proprio personal best tra le colline del Gavi e sulle strade storiche vicino l'Antica Libarna. I corridori, potranno cimentarsi in un percorso competitivo a livello nazionale di 10km certificato FIDAL, oppure in una FUNRUN aperta a tutti da 3km; entrambi i tracciati saranno immersi nella natura. La partenza e l’arrivo sono previsti presso Serravalle Designer Outlet. La gara è organizzata da Serravalle Designer Outlet, in collaborazione con l’ASD Atletica Serravallese con il patrocinio del Comune di Serravalle Scrivia e la Provincia di Alessandria.

Le iscrizioni alla Serravalle JoyRun possono essere effettuate su piattaforma endu. A tutti i partecipanti verrà consegnata una nuova t-shirt tecnica e offerte speciali in molti brand sportivi del Centro. Il ritiro dei pettorali e il pacco gara della 10km competitiva potrà essere effettuato presso il Guest Services di Serravalle Designer Outlet in Via della Moda 1, sabato 18 maggio 2024 dalle ore 15:00 alle ore 19:00; oppure direttamente domenica 19 maggio dalle ore 07:30 alle ore 08:30 presso l’apposito stand situato in zona partenza. Chi non corre per vincere potrà partecipare alla Serravalle FunRun, gara non competitiva di 3km per tutta la famiglia, che partirà subito dopo la 10km e attraverserà parte del percorso competitivo.

JOY RUN PER FISPES: LO SPORT PER TUTTI

Nell’ambito del progetto JoyRun, McArthurGlen ha rinnovato il suo sostegno a FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. Il ricavato delle iscrizioni verrà infatti devoluto interamente alla Federazione al fine di contribuire alla creazione di progetti speciali e acquisto di ausili dedicati all'inclusione sportiva dei bambini e ragazzi con disabilità. Attesa, a Serravalle Designer Outlet, durante la JoyRun una rappresentanza di atleti paralimpici FISPES.





LA SPORT WEEK

La JoyRun è molto di più. Dall’11 al 19 maggio, Serravalle Designer Outlet ospiterà la Sport Week, un appuntamento unico ed entusiasmante, dove lo sport si unisce allo shopping. Una settimana all’insegna degli affari con promozioni imperdibili di brand iconici del mondo dello sport – come ASICS, Puma e New Balance.

Partecipa alle lezioni gratuite di Workout e Crossfit organizzate dai brand Under Armour (domenica 12 maggio) e Asics (sabato 18 maggio) all’interno di Serravalle Designer Outlet.

Scopri come iscriverti sul sito ufficiale di Serravalle Designer Outlet.

About McArthurGlen

Il Gruppo McArthurGlen, leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di Designer Outlet, è stato fondato in Europa da Kaempfer Partners nel 1993. Pioniere dei Designer Outlet in Europa, McArthurGlen ha da allora sviluppato 685.000 mq di spazi commerciali. Attualmente, l'azienda gestisce 25 designer outlet in 8 Paesi: Austria, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, con un fatturato totale annuo di 5 miliardi di euro.

I centri ospitano alcuni tra i marchi di lusso e premium più ricercati e offrono a oltre 100 milioni di clienti, amanti della moda, risparmi tutto l'anno in vivaci ambienti dedicati allo shopping all'aria aperta.

Nel 2013, McArthurGlen è diventata una joint venture tra Kaempfer Partners e Simon Property Group Co. (NYSE SPG), leader mondiale nella proprietà di centri commerciali, gastronomici, di intrattenimento e destinazioni a uso misto. Nell'aprile 2023 il Gruppo ha aperto il suo nuovo centro, il McArthurGlen Designer Outlet Paris-Giverny, per servire al meglio gli appassionati di moda a ovest di Parigi.