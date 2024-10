Serravalle Designer Outlet, il 29 ottobre incontro tra brand e candidati

SERRAVALLE SCRIVIA (Alessandria) - Serravalle Designer Outlet del Gruppo McArthurGlen rinnova il suo impegno nel sostenere candidati e aziende attraverso iniziative mirate, creando nuove occasioni di incontro tra il mondo del lavoro e chi è in cerca di opportunità.

Il 29 ottobre Serravalle Designer Outlet ospiterà la terza edizione dei "Talent Days", organizzati in collaborazione con InfoJobs - la piattaforma leader per la ricerca di lavoro online- che offrirà consulenze personalizzate per aiutare i candidati a prepararsi e presentarsi al meglio durante le fasi di selezione.





Altissima l’adesione nelle scorse edizioni nei Designer Outlet Italiani, dove oltre 530 candidati hanno preso parte all’iniziativa e oltre 215 tra gli iconici brand partner del Gruppo McArthurGlen si sono dimostrati aperti ed entusiasti all’incontro con possibili nuove risorse.





A ottobre i candidati potranno accedere a numerose offerte, per circa 210 posizioni junior e senior, in diverse aree professionali degli oltre 110 brand presenti nei Designer Outlet McArthurGlen in Italia che aderiscono all’iniziativa.





Durante i "Talent Days", i partecipanti avranno quindi l'opportunità di incontrare direttamente i rappresentanti delle aziende per brevi colloqui, della durata massima di 10 minuti, in cui potranno presentarsi e consegnare il proprio curriculum aggiornato. I candidati più in linea con i profili ricercati saranno successivamente ricontattati per proseguire nel processo di selezione.





McArthurGlen è attivamente impegnata nel creare connessioni significative tra domanda e offerta di lavoro, facilitando il dialogo tra i brand partner e i talenti in cerca di nuove opportunità professionali. Questo approccio è al centro della piattaforma di responsabilità sociale e ambientale, Evolve, che mira a guidare un cambiamento reale generando un impatto positivo sulle comunità in cui il Gruppo opera e sull'ambiente. Attraverso Evolve, McArthurGlen non solo sostiene la crescita economica tramite l'occupazione, ma si impegna anche a ridurre l’impatto ambientale e a instaurare collaborazioni che promuovono pratiche sostenibili e strategie virtuose lungo tutta la supply chain.





Ecco le date dei prossimi Talent Days:





• La Reggia Designer Outlet: 22 ottobre 2024

• Noventa di Piave Designer Outlet: 24 ottobre 2024

• Serravalle Designer Outlet: 29 ottobre 2024

• Castel Romano Designer Outlet: 30 ottobre 2024