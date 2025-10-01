Serie B, spettacolo e pareggio a Chiavari: V. Entella-Bari finisce 2-2

Finisce in parità la sfida della sesta giornata tra Virtus Entella e Bari, con un combattuto 2-2 al Sannazzari di Chiavari. I pugliesi passano in vantaggio al 35' con Verreth, ma i liguri ribaltano tutto a inizio ripresa grazie ai gol di Fumagalli (48') e Tiritiello (55'). Nel finale, è Gytkjaer a evitare la sconfitta per il Bari con il definitivo pareggio all'87'. Un punto a testa che lascia entrambe insoddisfatte.

