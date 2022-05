Serie A, la Salernitana pareggia a Empoli: Venezia in B, liguri speranzose

di Edoardo Cozza

La squadra toscana ferma sull'1-1 i campani: Cutrone apre le marcature, Bonazzoli pareggio, poi un super Vicario para un rigore a Perotti

La prima partita del 37° turno di Serie A regala una parziale sorpresa: la Salernitana non riesce a sbancare Empoli e resta invischiatissima in una lotta salvezza più viva che mai. Al Castellani la sfida tra toscani e campani termina 1-1: apre Cutrone, poi pareggia Bonazzoli e, nel finale, Perotti fallisce un calcio di rigore assegnato dall'arbitro Massa dopo una chiamata del Var. Grande protagonista l'empolese Vicario, che ha parato il tiro del fantasista argentino ed è stato autore di almeno 3 interventi salva-risultato.

Con il pareggio di oggi pomeriggio c'è il primo verdetto: il Venezia è aritmeticamente in Serie B, ma le squadre liguri sperano perché la frenata della Salernitana lascia in gioco il Genoa, mentre Sampdoria e Spezia non sono state raggiunte dalla squadra di Nicola.