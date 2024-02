Scuola Nazionale Trasporti e Logistica: progetti formativi rivolti ai giovani in cerca di lavoro

La Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, fondata più di trent’anni fa alla Spezia e con sedi a Genova e a Marina di Carrara, nell’ultimo triennio ha insistito su progetti formativi rivolti a giovani in cerca di lavoro con un approccio direttamente orientato ai piani di sviluppo e di crescita delle Imprese.

Nei soli progetti finalizzati alle assunzioni sono state totalizzate 10.000 ore di formazione per 180 allievi con 146 assunzioni dirette in azienda, un dato in aggiornamento che si attesterà, prevedibilmente, intorno all’85%.E’ stato questo l’esordio nella presentazione delle attività della Scuola da parte del Presidente Piergino Scardigli e del Direttore Federica Catani che – hanno aggiunto – filiera completata dai corsi ITS di “Tecnico Superiore per la Mobilità delle Persone e delle Merci” e di “Tecnico Superiore per la Gestione e la Conduzione dei Mezzi Ferroviari”, con esiti occupazionali dell’80%.

Nel triennio sono state svolte attività a 360 gradi di sviluppo delle competenze e delle risorse umane attraverso accordi-quadro di formazione-consulenza con aziende; piani formativi territoriali e settoriali per la formazione del personale di tutti i livelli; progetti legati ai servizi per il lavoro; studi, ricerche ed eventi dedicati. L’elevato livello qualitativo è stata possibile - hanno spigato Scardigli e Catani - da un’esperienza ultratrentennale supportata da numerosi accreditamenti presso Regione Liguria, ANSFISA, Capitanerie di Porto, Fondimpresa, compresa la certificazione di qualità per tutti i servizi della Scuola.

È attualmente disponibile un Bando di selezione per la formazione, in collaborazione con Triacca Trasporti, di nuovi “Specialisti del Trasporto”, per conseguire competenze, abilitazioni e patenti per operare all’interno delle catene del trasporto.

La Scuola ha inoltre acquisito 5 importanti progetti nell’ambito del “Piano dell’economia del mare e del turismo” di Regione Liguria per la formazione delle figure professionali nella filiera della logistica e del trasporto che sono: Tecnico delle Spedizioni Marittime, Operatore Logistico specializzato in scorta tecnica, Operatore Polivalente Terminal Portuale, Tecnico Doganalista e Logistic Manager.

Sei infine le aree di sviluppo: la procedura di accreditamento in Regione Toscana anche grazie a una prevista presenza stabile nel Porto di Marina di Carrara che consentirà alla Scuola di consolidare un’importante attività avviata sul territorio; il potenziamento della formazione ferroviaria, in linea con il proprio riconoscimento presso ANSFISA, di particolare interesse per le Imprese e scoperta professionale molto soddisfacente per i giovani; i percorsi legati a impegni di assunzione strettamente collegati ai fabbisogni delle Imprese; percorsi a favore non solo dei settori portuale, retroportuale e trasportistico, ma anche extra-portuale per lo sviluppo di competenze abilitanti anche nell’ottica di patenti necessarie al trasporto di merci e persone; la formazione continua per il personale delle Imprese con lo sviluppo di un modello e l’affiancamento operativo in funzione dell’innovazione e dei cambiamenti interni ed esterni all’azienda; lo sviluppo del partenariato con le Imprese per l’importanza che assumono analisi dei fabbisogni, ricerca, consulenza formativa e certificazione di qualità dei processi formativi.