Scuola, ministro Valditara: "Con i corsi di Indire specializzeremo 40mila insegnanti precari di sostegno"

Il Ministero dell'Istruzione ha deciso di affiancare al percorso di specializzazione degli insegnanti di sostegno il percorso di 'Indire' che partirà nel 2025 e intende specializzare già in questo anno scolastico almeno 40mila insegnanti di sostegno: "Una delle richieste che farò al ministro Giorgetti è consentire per l'anno scolastico 2025/2026 di iniziare un percorso di assunzione degli insegnanti di sostegno specializzati". È la priorità indicata dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a margine della visita al Nautico San Giorgio di Genova. "Quello degli insegnanti di sostegno è un tema di inclusione, che mi sta particolarmente a cuore. Il tema del precariato degli insegnanti di sostegno non è mai stato affrontato in modo razionale, dovevamo scoprirlo noi che ci sono 85mila insegnanti di sostegno precari in Italia con tre anni di attività che non hanno una specializzazione, non avendola non possono essere assunti perché non possiamo trasformare il dibattito di fatto in organico di diritto, le Università purtroppo, soprattutto quelle del Nord Italia non sono state in grado di specializzare gli insegnanti precari sul sostegno", sottolinea il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Per questo Valditara sollecita il Ministero delle Finanze a consentire un percorso di assunzioni degli insegnanti specializzati "Per trasformare gradualmente l'organico di fatto in organico di diritto, già quest'anno le famiglie potranno chiedere alle scuole la continuità sul sostegno, è importante perché significa garantire continuità didattica agli studenti che ne hanno particolare bisogno, una rivoluzione che dimostra quanto noi crediamo nei provvedimenti sempre più a favore dei ragazzi fragili".