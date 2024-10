Scolmatore Bisagno, Ghio e Garibaldi (Pd): "Ministero conferma gravi ritardi, opera realizzata solo al 19%"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Il Ministero conferma il considerevole ritardo dello scolmatore del Bisagno: data prevista fine lavori metà 2026, mentre l’avanzamento dei lavori è fermo al 19 per cento. Dati disastrosi che confermano l’incapacità della destra in Regione nel gestire quella che è l’opera più importante per la messa in sicurezza idraulica del capoluogo ligure. La lotta al dissesto doveva essere un’ossessione per chi governava Comune di Genova e Regione, invece prima Toti e poi Giampedrone, entrambi commissari dell’opera, insieme al sindaco Bucci, che fino a pochi giorni fa in un’intervista diceva di non sapere nulla sullo scolmatore del Bisagno, hanno dimostrato tutta la loro incapacità. Quella che doveva essere l’opera simbolo della lotta al dissesto idrogeologico è sommersa dai ritardi e continua a non sapersi nulla sulla talpa che doveva arrivare da mesi e invece è sempre ferma in Cina. Questo conferma come da anni quelli della destra in Regione e in Comune siano stati solo annunci. Ora è indispensabile intervenire in modo molto più deciso per arrivare alla completa realizzazione dello scolmatore senza ulteriori attese”, così Valentina Ghio vicepresidente PD alla Camera, dopo la risposta del viceministro all’Ambiente Gava all’interrogazione sullo scolmatore presentata insieme ai deputati Luca Pastorino e Marco Simiani.

“Il governo conferma e certifica l’incapacità della Giunta regionale uscente di far proseguire lo scolmatore e Toti prima e Giampedrone poi, come commissari, hanno di fatto lasciato marcire quell’opera e Bucci da sindaco di Genova non sa ancora perché è ferma. Il risultato è che un’opera fondamentale come lo scolmatore del Bisagno è in ritardo da anni e la messa in sicurezza del territorio aspetta. Una situazione inaccettabile e la misura del fallimento della destra sulla messa in sicurezza del territorio”, così il capogruppo del PD in Regione Luca Garibaldi.