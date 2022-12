Sciopero generale a Genova, migliaia per protestare contro la manovra del Governo

Anche la Liguria partecipa allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro la manovra finanziaria del Governo Meloni. Per le strade di Genova la mobilitazione di migliaia di lavoratori arrivati anche dalle altre province della Regione, 10mila secondo gli organizzatori, per protestare contro le azioni dello Stato.

Alle 9 il raduno davanti alla stazione di Piazza Principe poi il corteo che attraversa via Balbi, piazza della Nunziata, largo Zecca, piazza Corvetto, via XII ottobre, via Vernazza, piazza De Ferrari, via Roma e che termina davanti alla Prefettura in largo Eros Lanfranco per il presidio.

Il segretario della Camera del lavoro di Genova, Igor Magni, ha parlato di uno sciopero contro una manovra finanziaria che mette in difficoltà chi ha bisogno, partendo da alcune scelte come quella sul reddito di cittadinanza o il mancato intervento sul cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti che potrebbe metterli in condizione di avere qualche soldo subito spendibile: "Lo stesso vale per la reintroduzione dei voucher che andranno a incrementare il lavoro nero e grigio e non risolvono la questione della precarietà estrema".

Il segretario di Uil Liguria Mario Ghini spiega come a rimetterci siano soprattutto i pensionati, che secondo lui in sette giorni si sono visti togliere quello che prima era stato promesso loro sulla perequazione: "Hanno ridotto ulteriormente la platea di persone coinvolte e nello stesso tempo stanno facendo spostamenti con una coperta corta che non risolve i problemi ma anzi scontenta tutti".

Varie categorie di lavoratori si asterranno dal lavoro per 8 ore, dalle 9 alle 17. Previsti disagi per quanto riguarda il trasporto pubblico: il servizio urbano Amt di Genova incrocerà le braccia dalle 11.30 alle 15..30, quello provinciale invece dalle 10.30 alle 14.30.

In sciopero anche la sanità, con l'Asl 3 che comunica le modalità in una nota: "L’Azienda assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza. In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate".

Partecipante allo sciopero di 8 ore anche il personale del Gruppo FS Italiane: possibili ritardi e soppressioni sulle tratte ferroviarie.