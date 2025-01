Sciopero dei treni, disagi in Liguria: domenica di cancellazioni. Sindacati: "Agitazione riuscita, adesione alta"

Lo sciopero nazionale del personale ferroviario, iniziato ieri sera alle 21, ha paralizzato il traffico ferroviario in Liguria, dove non è previsto alcun treno garantito. L’agitazione, che coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, in chiusura alle 20,59, è destinata a protrarre disagi anche dopo la conclusione formale della protesta. A peggiorare la situazione, i lavori infrastrutturali sul nodo ferroviario di Genova, che stanno causando ulteriori soppressioni e modifiche al servizio. Questa mattina, come si può notare dal tabellone della stazione di Genova Principe, la situazione era decisamente critica: quasi tutti i treni risultavano cancellati.



Nota del sindacato di base CUB - Lo sciopero degli addetti alle attività ferroviarie "sta riuscendo nonostante i costanti tentativi di boicottaggio messi in atto da numerose aziende, tra tutte Trenitalia, anche a danno dei passeggeri, ai quali si è dichiarato garantito un servizio che non è stato possibile assicurare, per l'altissima adesione all'astensione dal lavoro". Lo afferma in una nota la Cub Trasporti che, insieme agli altri sindacati di base, ha proclamato lo sciopero in corso e che si concluderà alle 21 di questa sera.

"Il bilancio definitivo si farà al termine della giornata di mobilitazione - afferma la sigla - ma a poche ore dall'inizio dello sciopero degli addetti alle attività ferroviarie si può già confermare che l'adesione della categoria è crescente: numerose le cancellazioni ed i ritardi da nord a sud del nostro Paese".

Cub ricorda le rivendicazioni alla base della protesta: "una riduzione dell'orario di lavoro e una revisione della sua articolazione che faccia cessare turni, spesso insostenibili e dannosi, per le necessarie garanzie a tutela sicurezza del personale e dei viaggiatori, per un adeguamento dei salari che per alcuni istituti si attende da circa 20 anni, per un servizio di qualità anche sulle tratte regionali e locali, contro le politiche di esternalizzazione, alla base di numerosi incidenti e contro le logiche di liberalizzazione".



Nota del sindacato di base Usb - "Dai primi dati in nostro possesso, ancora parziali, si confermano gli andamenti degli scioperi precedenti: un'adesione altissima ed eccezionale che dimostra lo stato di mobilitazione dei lavoratori del settore". Lo afferma l'Usb parlando dello sciopero dei treni proclamato oggi.

"I ferrovieri - ricorda il sindacato di base in una nota - scioperano contro la logica di speculazione, causa dell'attuale allarmante stato di degrado dopo decenni di smantellamento occupazionale e produttivo, mobilitandosi per un rinnovo contrattuale che preveda: adeguamenti salariali veri; sicurezza sul lavoro e nella circolazione ferroviaria; riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio; dignità economica e professionale; partecipazione e democrazia sindacale"

Motivazioni – Lo sciopero è stato indetto dai lavoratori per richiedere migliori condizioni di lavoro e un adeguamento delle retribuzioni, in risposta al crescente caro vita. Nonostante i disagi, i passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso. Per i treni Intercity e Frecce, il rimborso è possibile fino all’orario di partenza previsto, mentre per i regionali fino alle 24:00 del giorno precedente l’inizio dello sciopero.

Lavori a Genova – Oltre alle cancellazioni causate dall’agitazione sindacale, i viaggiatori devono affrontare gli effetti dei lavori infrastrutturali sul nodo genovese. Gli interventi, concentrati tra il Quadrivio Torbella e Genova Borzoli, stanno limitando ulteriormente le opzioni di viaggio, complicando la mobilità dei pendolari e dei passeggeri occasionali.

Informazioni – Trenitalia e Trenord invitano i passeggeri a consultare i rispettivi siti web, le app mobili e la sezione Infomobilità per aggiornamenti in tempo reale. È inoltre possibile contattare il numero verde gratuito 800 89 20 21 o rivolgersi al personale di assistenza nelle stazioni per supporto.

