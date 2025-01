Maltempo, Liguria: lunedì di allerta gialla sul Levante, con possibile evoluzione in arancione o rossa nelle successive 48 ore

La Liguria si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. L’Arpal ha diramato un’allerta gialla per il Levante, comprese le valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto, a partire dalle 15 di lunedì 27 gennaio. La situazione potrebbe diventare critica nelle ore notturne, con temporali forti, innalzamento dei torrenti e mareggiate. Il maltempo è destinato a intensificarsi nelle prossime 48 ore, con nuove valutazioni previste per lunedì pomeriggio. Si teme l'ipotesi di un'evoluzione, sempre a Levante, in arancione o addirittura rossa nell'arco predetto delle 48 ore.

Allerta gialla – Previsioni meteo per il Levante ligure - L’Arpal ha attivato l’allerta gialla in Liguria per la giornata di lunedì 27 gennaio, che coinvolgerà le aree del Levante, comprese le valli Scrivia, Trebbia e d’Aveto. A partire dalle 15, il rischio di piogge e temporali aumenterà, con un'intensificazione dei fenomeni a partire dalla sera. La zona del Levante, già soggetta a precipitazioni nelle ore precedenti, è quella più a rischio, con possibili disagi a causa dell'innalzamento dei fiumi e delle mareggiate.

Intensificazione – Temporali e fenomeni estremi - Lunedì pomeriggio si prevedono piogge deboli che si estenderanno da ponente a levante, con un’intensificazione dei temporali nella notte tra lunedì e martedì. Durante questa fase, la Liguria orientale dovrà fare i conti con piogge abbondanti, forti temporali, e il rischio concreto di innalzamenti dei torrenti che potrebbero causare allagamenti. La situazione risulterà particolarmente critica nelle zone costiere, con il possibile verificarsi di mareggiate.

Flusso umido – Effetti sui bacini e fiumi - Il maltempo in Liguria è alimentato da un intenso flusso umido proveniente dal sud, che impatta sui rilievi appenninici del Levante. Questa dinamica provocherà un aumento delle precipitazioni, soprattutto nelle zone centrali della regione. L’effetto combinato della pioggia e dell’accumulo d’acqua nei bacini ha sollevato preoccupazioni per le risposte idrologiche. I fiumi, come il Magra, potrebbero subire innalzamenti significativi, con il rischio che il corso d’acqua possa essere ulteriormente ingrossato dalla parte toscana, già satura a causa delle piogge recenti.

Prossimi sviluppi – Nuove valutazioni meteo - Lunedì pomeriggio l’Arpal aggiornerà le previsioni meteo per valutare l’evoluzione della situazione. Le autorità locali seguiranno con attenzione gli sviluppi del maltempo, in particolare per quanto riguarda l’andamento dei fiumi e dei torrenti. È possibile che l’allerta venga estesa o modificata, in base all’intensità delle precipitazioni. I cittadini sono invitati a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a seguire i consigli delle autorità per la sicurezza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.