Scignoria del 02/07/2026
di Redazione
In studio Silviotto, il tuttologo, Mike fC e Irene Patrone, regina di Strasserra
Puntata di grandi calibri, quella di Scignoria! di giovedì 2 luglio su Telenord.
Oltre all'immancabile presenza del professor Franco Bampi con l'allieva Federica Favilli, tris d'assi grazie alle presenze in contemporanea di Silvio Grosso, tuttologo di Savignone, Irene Patrone, la regina di Strasserra frazione di Crocefieschi e Mike fC con la sua musica.
Nel corso della serata, poi, innumerevoli collegamenti con protagonisti Emiliano Ginogi da Fabbriche, i volontari della Festa del Raviolo di Borgo Fornari, nonchè, il giovane presidente della Federazione Ciclismo Ligure, Luca Raggio.
Ovviamente, telefoni e social aperti per un dialogo serrato da pubblico e telespettatori.
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Tags:scignoria! irene
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