Scignoria del 22/05/2026

Scignoria! con innumerevoli argomenti in un'unica puntata: il trallalero della Squadra di Genova caratterizzato dalla presenza di Matteo Merli, ma anche la curiosità del calcio camminato e il ricordo di una ragazza speciale volata via troppo presto.

E' stato il menù di una trasmissione, eccezionalmente di venerdì, in cui il format di Telenord non ha perso l'originalità legata alle parole della tradizione del professor Franco Bampi e agli eventi a spasso per la Liguria con collegamenti da più province.

Nel corso della serata le voci del savonese, nonchè, l'apertura dedicata ai selciati realizzati dagli artigiani di Campo Ligure. Il tutto con la partecipazione dell'allieva Federica Favilli e il suo tentativo di imparare la lingua genovese nel minor tempo possibile.

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