Scignoria del 25/06/2026
di Redazione
In studio la cantante Francesca Crosa
L'appuntamento che ha segnato la sera successiva a San Giovanni Battista, per Scignoria!, ha fatto rima con la musica di Francesca Crosa, ma soprattutto con la vivacità dei giovanissimi provenienti da Chiavari.
Nell'ultima puntata mix tra generazioni con i focus di Mike fC, la festa della caccia promossa dai volontari di Montoggio, le esibizioni di Mauro Pirovano, Valentina Izzo e le immancabili sfide al pubblico da casa del professor Franco Bampi.
Tra le curiosità, pure, i protagonisti del Festival della Canzone ligure ad Albenga: tutto questo è Scignoria! che rappresenta la tradizione del Telenord, ogni giovedì sera in onda dalle 20.30 sul canale 11 del digitale terrestre o in streaming su telenord.it.
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Tags:telenord scignoria!
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