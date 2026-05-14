Scignoria del 14/05/2026

Che puntata! Scignoria! significa giovedì sera in tv all'insegna di tradizione, cultura popolare e lingua genovese su Telenord.

La puntata del 14 maggio ha visto protagonisti i massimi esponenti della scuola ligure in tema di fisarmonica come Gianluca Campi e i fratelli Casabianca, ma anche le esperienze di Mike fC con gli Alpini e alcuni ragazzi canadesi impegnati nella scuola dei muretti a secco.

Nel corso della serata, poi, gli interventi in genovese dell'assessore regionale allo sviluppo economico, Alessio Piana, in tema di trippe e infinite curiosità come l'incursione a Crocefieschi per parlare di questioni paesani alla vigilia del voto sotto forma di cultura e lingua locale.

Immancabile l'apporto del professor Franco Bampi e Federica Favilli con la tradizionale Sfida rivolta al pubblico da casa.

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