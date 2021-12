Scania, Stefano Fedel nuovo Executive Vice President e Head of Sales & Marketing

di Edoardo Cozza

È il primo italiano a entrare nell'executive board della società: succede ad Alexander Vlaskamp e affiancherà il presidente e Ceo Christian Levin

Stefano Fedel, attualmente Regional Director Eurasia, Middle East and Africa di Scania, è stato nominato Executive Vice President e Head of Sales & Marketing. Primo italiano ad entrare nell’Executive Board di Scania, assume la posizione con effetto immediato e riporta a Christian Levin, Presidente e CEO di Scania.

Stefano Fedel, nato a Trento nel 1970, ha una laurea in Ingegneria dei Materiali, con specializzazione in meccanica, all’Università degli Studi di Trento. Dal suo ingresso nel gruppo nel 1996, ha ricoperto diverse posizioni manageriali in ambito Services e quella di Amministratore Delegato prima per Scania Milano, poi per la East Adriatic Region. Ha quindi assunto il suo ruolo attuale di Regional Director Eurasia, Middle East and Africa nel 2016.

“L’entrata di Stefano Fedel rafforza il management team ed io ho grandi aspettative rispetto al suo contributo per lo sviluppo di Scania come leader nel trasporto sostenibile. Il suo background nei servizi accrescerà ulteriormente il nostro focus sull’offerta di soluzioni e la sua esperienza sulla digitalizzazione della nostra interazione con il cliente aggiungerà grande valore alla continua trasformazione di Scania” dice Christian Levin, Presidente e CEO di Scania.

Stefano Fedel succede ad Alexander Vlaskamp, che è stato nominato Presidente e CEO di MAN Truck & Bus SE e membro dell’Executive Board di TRATON.