Scania, inaugurato il nuovo punto On-site Service di Rigotto

Nella sede di Ala (TN) di Rigotto Autotrasporti è stato inaugurato il nuovo punto Scania On-site Service, insieme al team di Scania Italia e della Concessionaria Scania Commerciale.

Il progetto è già attivo e permetterà all’azienda trentina di ottimizzare al massimo le operazioni, riducendo l’impatto dei fermi macchina sul business e sull’ambiente.

Scania On-site Service è un progetto sviluppato dal Grifone con l’obiettivo di porsi sempre più vicino alle esigenze dei propri clienti. Nello specifico, attivando questo servizio, una vera e propria officina Scania viene predisposta all’interno della sede del cliente, a suo esclusivo servizio. Questa soluzione permette di sfruttare tecnici altamente formati e costantemente aggiornati, che lavorano con attrezzatura, metodi e processi Scania, e genera diversi benefici come la sensibile riduzione dei fermi macchina nonché delle ore e dei chilometri di guida, altrimenti impiegati per il raggiungimento dell’officina di riferimento. Ne consegue, un risparmio significativo sui consumi di carburante, che porta alla riduzione della CO2 dispersa nell’ambiente, e una pianificazione più efficace degli autisti.

“Grazie all’On-site non dobbiamo più prevedere il trasferimento dei veicoli dall’azienda all’officina di zona in occasione delle manutenzioni programmate. Così facendo otteniamo diversi vantaggi, come minori disagi per le attese da parte degli autisti; una riduzione dei costi, sia per il carburante risparmiato, sia per le risorse sul campo che possono essere impiegate in altre attività; e per finire uno sgravio del traffico nel territorio con un conseguente abbattimento delle emissioni di CO2 nell’ambiente. Questo discorso è di scarso impatto se pensiamo ad un singolo camion, ma ragionando su 50 mezzi per tre volte all’anno, possiamo comprendere il valore aggiunto di questo servizio e la scelta imprenditoriale alle spalle”, dichiara Tiziano Rigotto, Titolare di Rigotto Autotrasporti.

L’azienda di trasporto di origini trentine condivide la visione di Scania per un trasporto e una logistica sempre più sostenibili, attraverso l’utilizzo di soluzioni all’avanguardia, efficienti e dal ridotto impatto ambientale. Nel periodo 2017-2023, in virtù di un costante rinnovamento del parco veicolare e dei servizi ad esso correlati, Rigotto ha ridotto il consumo di carburante da 1 milione di litri all’anno a 800 mila, mantenendo pressoché invariati i chilometri percorsi dalla flotta che corrispondono a circa 100 mila all’anno.

“Condividere valori e obiettivi con i nostri clienti è di fondamentale importanza. L’evoluzione di Rigotto in termini di efficienza e di riduzione dei consumi di carburante è per noi fonte di orgoglio perché insieme stiamo concretamente attuando un processo di miglioramento finalizzato a rendere il trasporto sempre più sostenibile”. Enrique Enrich, Presidente e Amministratore Delegato di Scania Italia.

Inoltre, la Concessionaria Scania Commerciale ha avuto un ruolo di fondamentale importanza per la realizzazione di questo progetto, sia da un punto di vista operativo che di esperienza e competenza dei tecnici della sua Officina, a cui fa capo Roberto Lucchi. “Siamo fieri di collaborare con Rigotto e di gettare un ulteriore tassello che ci porterà a stringere un legame ancora più forte. Questo punto On-site Service racchiude in se tre promesse, oggi più che mai ricercate da ogni azienda: meno carburante, meno chilometri e meno attese”, dichiara Michele Marchetti, Direttore Generale di Scania Commerciale & Scania Adriatica.

Rigotto Autotrasporti ha ritirato a dicembre 2022 il centesimo Scania dall’apertura dell’azienda avvenuta nel 1994. Tutta la squadra di Scania porge i più sentiti auguri di successo a questa realtà che ha saputo dimostrare nel tempo risultati eccezionali e standard di qualità ai massimi livelli