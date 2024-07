Sbarcano a Brindisi le crociere di lusso della Explora Journeys di MSC

Questa mattina nel porto di Brindisi il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha partecipato alla cerimonia dello scambio di stemmi, tradizione marittima per celebrare la prima visita di una nave in una destinazione, che si è tenuta a bordo della nave da crociera Explora I del Gruppo MSC.

Lo scambio è avvenuto tra il comandante della nave, il capitano Pietro Sinisi, e le istituzioni marittime e le autorità locali. Erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, il Contrammiraglio Vincenzo Leone, commissario della Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, e Luigi Merlo, responsabile Relazioni Istituzionali Gruppo MSC.La Explora I, prima di una flotta di sei navi di lusso del marchio lifestyle “Explora Journeys” del Gruppo MSC, dopo la consegna avvenuta il 20 luglio 2023 presso lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone e dopo quasi un anno di rotta, è arrivata a Brindisi per la prima volta, per poi procedere verso la Grecia. Lo scalo rafforza l’impegno della Divisione Crociere del Gruppo MSC nei confronti del porto e della città di Brindisi.

“Oggi voglio esprimere la mia gratitudine verso MSC e direttamente al signor Aponte e al dottor Merlo, che si sono prodigati per agevolare l’individuazione della Puglia come una base fondamentale per le crociere di MSC – ha detto il presidente, Michele Emiliano -. Circa un anno fa ho avuto l’onore di incontrare il signor Aponte a Ginevra e di rivolgergli l’istanza della Regione Puglia, affinché questa straordinaria compagnia prendesse in esame la possibilità di utilizzare i porti pugliesi per la logistica, per gli imbarchi e per altre attività; più in generale per fare della Puglia la base operativa nell’Adriatico di MSC. Noi siamo a disposizione della compagnia, perché ci rendiamo conto dell’importanza che le crociere hanno per la conoscenza del brand Puglia, che così viene inserito in pacchetti vacanza di straordinaria importanza.”

“Questa è una nave super lusso – ha continuato il presidente – che permetterà di far sbarcare a Brindisi turisti con alta capacità di spesa, con grande curiosità e con grande capacità di parlare della Puglia e di restituire ai loro interlocutori, che sono quasi tutti leader di opinione, un’immagine della città, della regione e delle altre città portuali pugliesi. E questo per noi è importante al fine di rafforzare la nostra reputazione. Del resto oggi le regioni si fanno concorrenza proprio attraverso la reputazione. Quindi mi auguro, e ne sono certo, che la città di Brindisi sappia ricevere sia l’equipaggio che i turisti nella migliore delle maniere, cosicché la Regione Puglia possa avviare un lungo cammino insieme a MSC.”

“Grande soddisfazione oggi per l’approdo nel porto di Brindisi della nuova MSC Explora – ha aggiunto l’assessore Gianfranco Lopane -. Un segmento completamente nuovo per il crocierismo, quello del lusso, che arricchisce ancora di più l’offerta pugliese non solo di transito, ma anche di approdo. Ci permette inoltre di rafforzare il brand Puglia e di ampliare l’offerta turistica pugliese in un settore per noi molto significativo. Si tratta di un’iniziativa assolutamente importante su cui continueremo a lavorare”.