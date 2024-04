Savona: via libera a un supermercato nell'area ex Siad

La giunta comunale di Savona ha approvato lo schema di convenzione relativa all'area industriale ex Siad in via Nizza. Si tratta di un iter urbanistico iniziato nel 2018, in applicazione alla normativa regionale sul 'Piano casa' che prevede la demolizione e la ricostruzione con incremento volumetrico per la realizzazione di un supermercato di medie dimensioni.

L'ex Siad è della società Giovanni Srl di Sanremo con un capitale sociale di 100.000 euro interamente versato e detenuta da Arimondo. La convenzione prevede la realizzazione di 20 posti auto e alcuni posti moto a uso pubblico, in parte sulla strada e in parte verso la ferrovia, mentre una cinquantina di parcheggi sarà invece funzionale alla nuova struttura commerciale. In particolare, secondo la convenzione la parte privata si obbliga a realizzare, oltre agli spazi di sosta, anche opere di viabilità con relativa segnaletica e un'area verde su via Nizza, in continuità con quella già presente lungo la pista ciclabile.

Prima della costruzione della struttura commerciale e delle realizzazioni delle altre opere, il privato dovrà procedere alla bonifica dell'area sulla base di un progetto che è in corso di valutazione da parte degli uffici competenti. L'intervento comporta la corresponsione di oneri di costruzione per 335mila euro circa.

“Si tratta – dice Ilaria Becco, Assessore alla Rigenerazione Urbana – di un'operazione nata molti anni fa e consentita dal Piano casa che, come è noto, supera la pianificazione comunale. Va detto che in questo modo, oltre alla creazione di nuovi parcheggi, si ottiene anche la riqualificazione di un'area che si trova in stato di abbandono da molti anni collocata in una zona prospiciente il mare già interessata dai recenti interventi su via Nizza”.