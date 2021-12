Savona, persona schiacciata sotto un'auto estratta dai vigili del fuoco

di Alessandro Bacci

Il mezzo è finito fuori strada restando bloccato. Dopo momenti di paura fortunatamente il paziente è stato soccorso in codice giallo

Brutto incidente questa mattina a Savona. Per motivi ancora da accertare un'auto, una Fiat 500, è finita per schiacciare una persona in via Ranco. Immediata la chiamata ai soccorsi con i vigili del fuoco accorsi per mettere in sicurezza la situazione. L'intervento si è rivelato complicato. I pompieri hanno sollevato l auto mendiate l'utilizzo dei cuscini di sollevamento Vetter in dotazione , che hanno permesso l'estrazione della persona spinalizzandola con l'aiuto dei sanitari.

Successivamente estratto il ferito, si è provveduto alla rimozione del veicolo mediante l'utilizzo del Sistema Tirfor, un verricello manuale in dotazione insieme al Vericello Elettrico installato sul mezzo dei vigili del fuoco .