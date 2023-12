Savona: Orientamenti, un migliaio di posti di lavoro disponibili in 32 aziende

Dal personale di bordo al tecnico informatico passando per l'ingegnere di produzione, l'animatore, l'impiegato, il carrozziere e l'esperto di marketing. Sono solo alcune delle oltre mille figure lavorative ricercate dalle 32 aziende partecipanti al primo Career Day di Savona. L'evento organizzato dall'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (Alfa), sulla scia del grande successo ottenuto con la versione genovese, in collaborazione con Comune di Savona, Università degli Studi di Genova e Unione Industriali della Provincia di Savona, è stato inaugurato questa mattina alla Fortezza del Priamar e durerà fino alle 17 di domani, mercoledì 6 dicembre.

Presenti all'apertura nella Sala della Sibilla del Priamar, oltre a un buon numero di interessati, l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola, il vicesindaco e assessore alla Formazione del Comune di Savona Elisa Di Padova e il presidente dell'Unione Industriali della Provincia di Savona Angelo Berlangieri.

"Il Career Day a Savona è un altro traguardo che il grande contenitore di Orientamenti raggiunge dimostrando, così, attenzione verso tutto il territorio ligure - commenta l'assessore alla Formazione Marco Scajola -. Di fronte al grandissimo successo ottenuto con l'edizione di Genova e con il Festival dei magazzini del Cotone non ci siamo fermati, ma abbiamo proseguito sulla strada intrapresa sostenuti dagli ottimi risultati raggiunti. Queste due giornate rappresentano un'opportunità unica dove mettiamo, letteralmente, allo stesso tavolo domanda e offerta di lavoro sostenendo sia chi vuole trovare impiego sia chi è alla ricerca di personale qualificato. Un format vincente che sono certo saprà dare risposte concrete".

"Quest'anno - commenta il vicesindaco di Savona con delega alla Formazione Elisa Di Padova - abbiamo dedicato il mese di novembre all'orientamento verso le scuole superiori e l'università, mentre a dicembre ci focalizziamo sulle opportunità di lavoro offerte dal territorio. L'amministrazione crede molto in questi percorsi, perché sente come doveroso il compito di accompagnare i giovani in queste scelte molto impegnative. Per quanto riguarda il Career Day, le aziende che si sono messe a disposizione per tenere incontri one to one con i ragazzi sono tantissime. E questo dimostra che l'offerta di lavoro sul territorio esiste, è importante ed è anche innovativa. Ringrazio Regione Liguria e l'assessore Scajola che, accogliendo la nostra proposta di tenere nell'ambito di OrientaRagazzi un'edizione savonese del Career Day, ci ha dato la possibilità di valorizzare l'offerta lavorativa del territorio e di offrire ai nostri giovani validi strumenti informativi molto concreti e utili per una scelta consapevole del proprio futuro”.

"Avere Orientamenti a Savona è una grande opportunità per la nostra provincia - aggiunge Angelo Berlangieri, presidente dell'Unione Industriali di Savona -. Ringrazio Regione Liguria e Comune di Savona per aver esportato un'iniziativa che ha avuto grande successo a Genova. Il nostro messaggio è chiaro: chi vuole entrare nel sistema industriale deve essere consapevole che i processi di transizione sono già in corso, pertanto servono competenze tecnico-scientifiche di base per soddisfare la domanda delle aziende. Il problema sta quindi nella difficoltà di far incontrare domanda e offerta di lavoro, ma le opportunità ci sono, le aziende cercano personale e il Career Day aiuterà, sia quest'anno che nelle prossime edizioni, a sensibilizzare entrambe le parti".