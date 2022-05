Savona, Jacobs vince i 100 metri ma non è contento del tempo: "Speravo meglio"

di Edoardo Cozza

Prima gara stagionale sulla distanza per la medaglia d'oro di Tokyo, che chiude in 10.04, un crono che non lo ha soddisfatto: "Devo ancora lavorare"

