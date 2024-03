Savona, in sedie a rotelle non riesce a salire sul treno. Candia (Lista Sansa): "Evidente l'inadeguatezza di stazioni e convogli liguri"

Una persona diversamente abile sulla sedia a rotelle non è stata fatta salire su un treno regionale a Savona perché "gli scalini del convoglio sono stati un ostacolo insormontabile".

Lo denuncia la consigliera regionale Selena Candia (Lista Sansa) riferendo che l'episodio è accaduto la scorsa notte "in una stazione ferroviaria oltretutto disseminata di scalinate e ascensori rotti".

"Il passeggero, sulla sedia a rotelle, voleva andare a Pietra Ligure con il treno regionale 12298 per Ventimiglia, in partenza da Savona alle 20.55 - spiega - Non aveva nessuno che potesse aiutarlo. Alcuni viaggiatori, dato il ritardo creato, se la sono presa ingiustamente con il personale di Trenitalia che non lo ha issato di peso. I ferrovieri sono stati gentili e hanno detto che avrebbero verificato la possibilità di chiamare un taxi. È però evidente l'inadeguatezza di stazioni e treni in Liguria".

"Non è accettabile - prosegue Candia - che per colpa delle barriere architettoniche una persona con disabilità possa viaggiare solo prenotando un servizio dedicato gratuito, che nel caso di Savona non era stato prenotato. - sottolinea Candia - E chi non sapesse del servizio? O volesse partire all'improvviso, come spesso accade? Non è accettabile che altrimenti si debba sperare in qualcuno abbastanza forte da sollevare un adulto sulla carrozzina".