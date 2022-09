Savona, gli industriali incontrano i sindaci della provincia

Il mondo dell’impresa incontra i sindaci della provincia di Savona: fare squadra per rilanciare il territorio. Oggi pomeriggio Angelo Berlangieri, presidente dell’Unione degli Industriali della provincia di Savona, ha incontrato una rappresentanza di sindaci e amministratori del savonese, per un confronto dedicato alle priorità per lo sviluppo della provincia, alle proposte e alle esigenze di chi fa impresa.

“Così come avvenuto nelle scorse settimane con i candidati alle elezioni nazionali, un incontro proficuo e costruttivo con chi amministra il nostro territorio, interlocutori necessari e fondamentali per le nostre imprese e per chi investe nella Liguria e nella provincia di Savona”, afferma Berlangieri. “A tutti abbiamo presentato e illustrato le nostre idee e proposte perché la nostra terra possa tornare a essere competitiva, concentrandoci con asset quali la vocazione industriale, la filiera del turismo e l’economia del mare, e puntando su questioni strategiche e imprescindibili come il potenziamento del sistema infrastrutturale fisico e digitale, la valorizzazione sia del comparto logistico portuale di Vado Ligure e Savona che della Val Bormida e, ultimo ma non in ordine di importanza, il potenziamento dell’industria dell’accoglienza”.

“Queste sono le nostre priorità su cui è necessario lavorare in sinergia per lo sviluppo della nostra terra: ai primi cittadini chiediamo di impegnare la provincia di Savona ad adottare un vero e proprio piano di politica industriale che sia valido su tutto il territorio provinciale. Ci sono in gioco lo stato di salute dell’economia di un’intera provincia, il presente e il futuro di imprese e posti di lavoro”, conclude il presidente Uisv Angelo Berlangieri.